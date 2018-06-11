Antepli ustalar gibi lezzetli baklava yapmanın 5 sırrı

Hamur işlerinin en önemli sırrı doğru unu seçmek!

Un, tatlıların en önemli malzemesi undur. Baklava için seçeceğiniz un, sert buydağ unu olmalı. İkinci önemli nokta ise yumurtanın sıcaklığı. Yumurtayı kullanmadan bir saat önce dolaptan çıkarmanız gerekiyor. Oda sıcaklığında ısınmış bir yumurta, baklavanın lezzetine lezzet katacaktır ve yufkalarınızın yırtılmasını önleyecektir.

Üçüncü sır ise tuz

Tuzsuz bir hamurun kendisini toparlaması çok zordur. Bu yüzden tatlı yapıyor olsanız da bir miktar tuz eklemeniz gerekiyor. Tuzun yanı sıra baklava için gereken en öenmli malzemelerden biri de nişastadır. Taze ve ince buğday nişastası yufkalarınızı açmak için en doğru seçimdir. Ayrıca yufkalarınzı açarken serin ve güneş almayan bir yer tercih edin.

Her kat yağlanmalı

Tereyağını erittikten sonra yaklaşık 5 dakika kaynatıp her kata boşluk bırakmadan sıcak sıcak yağı sürmelisiniz. Ayrıca yufkalarınızı çok ince açmaya özen gösterin.

Şerbetin kıvamı çok çok önemli!

Şerbet doğru yapılmadığında kristalleşir. Bu durum ise tatlının lezzetini ciddi oranda azaltır. 40 katlı, 20 yufka katlı kalın bir baklava yapacaksanız orta kıvamlı bir şerbet dökmelisiniz. Eğer baklavanı az miktarda yufkadan oluşuyorsa daha kıvamlı şerbet tercih etmelisiniz yoksa tatlısınız hamur olur.

İç malzemelere özen gösterin

Fındık, ceviz veya fıstık... Hangi malzeyi kullanıyorsanız kullanın taze olmasına dikkat edin. Hamurun da iç malzemesi gibi kıtır olmasını istiyorsanız hamura yarım limonun suyunu katabilirsiniz.

Görsel kaynak