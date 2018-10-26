Baklava tarifi: Evde baklava nasıl yapılır? Lezzetli ve kolay baklava tarifleri

Baklava denince Türkiye’de akla ilk Gaziantep gelir. Türkiye’nin en popüler tatlılarından biri olan baklava ülkemizin her yerinde sevilmektedir. Her şehirde bir baklavacı bulabilirsiniz. Tabii baklava sadece baklavacıdan değil, evde hünerli ellerden de afiyetle yenir. Siz de kolay bir baklava tarifi ile evdekilere tatlı bir sürpriz yapabilir, misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Sizin için hem hazır yufkalı hem de yufkasını kendiniz yaptığınız iki baklava tarifi derledik. Ayrıca Gaziantepli baklava ustalarının tavsiyelerini paylaştık.
Baklavanın en önemli iki parçası hamuru ve şerbetidir. Ev yapımı baklavanın içeriği, yufkası ve şerbeti için gerekli malzemeler şunlar:
Yapımı: Öncelikle baklavanın yufkası için hamuru hazırlamakla başlayacağız. 3 tane yumurta, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sirke, 1 adet kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuzu bir kaba alın. Ardından aldığı kadar un ekleyip orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar malzemeleri yoğurun.
Kıvamını alan hamuru 30 eşit parçaya ayırın. Her bir parçayı da tabak büyüklüğünde olacak şekilde açın ve aralarına nişasta serperek onar onar üst üste yerleştirin. Böylece 3 tane 10’arlı hamur kulesi olmuş olacak.
Şimdi bu 3 gruptan her birini merdane ile tepsi büyüklüğüne açın. 3 yufkayı aralarına isteğe bağlı olarak ceviz veya fındık serperek yerleştirin. Fırından taşan kırımları kesin. Böylece düzgün bir kare / dikdörtgen elde edin. Fırına vermeden önce erittiğiniz 10 yemek kaşığı margarinin yarısını tepside gezdirin.
Tepsiyi önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına verin ve yufkaları takip edin. Kızarmaya başlayan yufkalar hafif renk değiştirince erimiş margarinin kalan yarısını da tepsiye dökün. Sonra da yufkaların altı üstü kızarana kadar pişirmeye devam edin. Yufkalar kızarınca tepsiyi fırından çıkartın ve soğumaya bırakın.
Yufkalar soğurken şerbetin yapımına başlayabilirsiniz. 4 su bardağı kadar şeker ile 5 bardak suyu bir tencereye koyup 15 dakika kadar kaynatın. Sonra birkaç damla limon damlatıp bir iki dakika daha kaynatın. Son olarak şerbeti sıcak sıcak soğuttuğunuz baklavaya dökün.
Evde baklava yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
Yufka (1 paket baklavalık yufka),
Margarin (2 paket),
Ceviz içi (2 su bardağı, rendelenmiş ya da iri dövülmüş),
Şeker (1 kg),
Su (3-4 su bardağı),
Yapımı: Hazır yufkalı baklava tarifinde şerbeti soğuk olarak dökeceğiniz için önce şerbetin hazırlanıp soğumaya bırakılması gerekiyor. Bunun için de önce şerbetin yapımından başlıyoruz.
Bir tencereye 1 kilo şekeri, 3-4 su bardağı su koyup kaynatmaya başlayın. Bir kaşıkla karıştırarak şekeri eritin. Şeker su karışımı şurup kıvamına gelmeden hemen önce yarım limon suyu ekleyin. İsterseniz yarım limonu bütün olarak da koyabilirsiniz. Su, şeker, limon suyu karışımı şerbet kıvamına gelip bir taşım kaynayınca tencerenin altını kapatıp soğumaya bırakabilirsiniz.
Şerbet soğurken baklavanın katmanlarını hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelikle 2 paket margarini eritin ve bir fırça ile baklavayı pişireceğiniz fırın tepsisini yağlayın.
Yağladığınız tepsiye 3 adet yufkayı yayın. Yine fırçayla en üstteki yufka katmanını yağlayın. Bunun üzerine 3 yufka daha yerleştirin ve gene en üstteki yufkayı yağla sıvayın. Baklavalılık yufka paketindeki yufkaların yarısını bu şekilde tepsiye dizin.
Yufkaları dizdikten sonra 2 su bardağı kadar rendelenmiş veya dövülmüş cevizi serpin. Ardından kalan yufkaları ceviz katmanın üstüne öneki şekilde sermeye devam edebilirsiniz. Yufkaları yerleştirme işi bittikten sonra yufkaların tepsiden dışarı taşan kısımlarını kesmeniz gerekiyor.
Yufkaları yağlamakta kullandığınız margarinden arta kalanı baklavanın kenarlarından dolaşarak tepsinin her yanına yayılacak şekilde dökün. Ardından tepsiyi önceden 200 dereceye ısıtılmış fırına verin. 30-40 dakika kadar pişirin ve arada yufkaların kızarıp kızarmadığını kontrol edin.
Kızaran yufkaları fırından çıkarttığınızda soğumuş şerbeti gene kenarlardan başlayarak tepsinin tamamında gezdirin. İyice şerbetlediğiniz baklavayı şerbeti iyece çekmesi için dinlenmeye bırakın. Servis yaparken fıstık içi veya kaymakla ikram edebilirsiniz.
Ev baklavasında daha da ustalaşmak istiyorsanız Gaziantepli baklavacıların nefis bir baklava yapmak için paylaştığı 5 ipucundan da yararlanabilirsiniz. Tabii bu ipuçları paylaştığımız kolay baklava tariflerine göre daha çok şey yapmanızı gerektirebilir.
Baklavanın en önemli kısmı tabii yufkasıdır. Ustalarda da yufkanın hazırlandığı unun öneminin altını çiziyorlar. Baklava için sert buğday unu kullanılması gerektiğini belirtiyorlar.
Hamurun hazırlanmasında verdikleri diğer bir ipucu da yumurtanın kullanılmadan önce dolaptan çıkartılması gerektiğini yani yumurtanın oda sıcaklığında olması gerektiği yönünde. Bu yufkalarınızın yırtılmasını önleyecektir.
Hamurun hazırlanmasında tuz da önemli bir parça. Her ne kadar tatlı yapılsa da hamura tuz katılması gerekiyor. Nişasta da hamurun açılması için gerekli bir malzemedir. Ustalar hamur açmanın güneş almayan serin bir yerde yapılmasını da tavsiye ediyorlar. Ayrıca Hamurun kıtır olması için hamura yarım limon suyu katabilirsiniz.
Tabii baklavanın daha lezzetli olması için her ne kadar bütçe dostu olmasa da margarin yerine tereyağ kullanılması tercih edilmelidir. Ayrıca eritilp kaynatılan tereyağın sıcak sıcak her katmana dökülmesi gerektiğinin altı çiziliyor.
Şerbetin yapımı oldukça kolaydır yani karmaşık bir işlem değildir. Ancak baklava ustaları şerbetin kıvamının iyi ayarlanması gerektiğini belirtiyorlar. Şerbetin baklavanın yufka miktarına göre ayarlanmalı. Örneğin yufka azsa şerbetin normalden daha yoğun olması gerekir.
Son olarak baklava ustaları iç malzemenin kalitesine değiniyorlar. Fındık, ceviz veya fıstık olsun hangi malzemeyi kullanıyorsanız yemişlerin taze olduğuna dikkat edin.