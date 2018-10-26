Baklava tarifi: Evde baklava nasıl yapılır? Lezzetli ve kolay baklava tarifleri

Baklava denince Türkiye’de akla ilk Gaziantep gelir. Türkiye’nin en popüler tatlılarından biri olan baklava ülkemizin her yerinde sevilmektedir. Her şehirde bir baklavacı bulabilirsiniz. Tabii baklava sadece baklavacıdan değil, evde hünerli ellerden de afiyetle yenir. Siz de kolay bir baklava tarifi ile evdekilere tatlı bir sürpriz yapabilir, misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Sizin için hem hazır yufkalı hem de yufkasını kendiniz yaptığınız iki baklava tarifi derledik. Ayrıca Gaziantepli baklava ustalarının tavsiyelerini paylaştık.

BAKLAVA TARİFİ

Baklavanın en önemli iki parçası hamuru ve şerbetidir. Ev yapımı baklavanın içeriği, yufkası ve şerbeti için gerekli malzemeler şunlar:

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı Bizim ayçiçek yağı

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

1/2 çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

1 kase kırılmış ceviz

göz kararı mısır nişastası

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

10 yemek kaşığı yağ margarin

Yapımı: Öncelikle baklavanın yufkası için hamuru hazırlamakla başlayacağız. 3 tane yumurta, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sirke, 1 adet kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuzu bir kaba alın. Ardından aldığı kadar un ekleyip orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar malzemeleri yoğurun.

Kıvamını alan hamuru 30 eşit parçaya ayırın. Her bir parçayı da tabak büyüklüğünde olacak şekilde açın ve aralarına nişasta serperek onar onar üst üste yerleştirin. Böylece 3 tane 10’arlı hamur kulesi olmuş olacak.