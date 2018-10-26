YEMEK

Baklava tarifi: Evde baklava nasıl yapılır? Lezzetli ve kolay baklava tarifleri

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 26.10.2018 16:42 | Son Güncelleme

Kim şerbeti, hem çıtır hem de ağızda eriyen bir baklava istemez ki?.. Türk, Ortadoğu, Balkan mutfaklarının en önemli tatlılarından biridir baklava. İyi bir baklava yemek için de genellikle bir baklavacıya gidilir. Ancak ev baklavasının tadı da bir başkadır. Peki evde baklava nasıl yapılır? Lezzetli bir baklava tarifi ile yakınlarınızı şaşırtabilirsiniz. İşte hem lezzetli hem de kolay baklava tarifleri...

Baklava tarifi: Evde baklava nasıl yapılır? Lezzetli ve kolay baklava tarifleri

Baklava denince Türkiye’de akla ilk Gaziantep gelir. Türkiye’nin en popüler tatlılarından biri olan baklava ülkemizin her yerinde sevilmektedir. Her şehirde bir baklavacı bulabilirsiniz. Tabii baklava sadece baklavacıdan değil, evde hünerli ellerden de afiyetle yenir. Siz de kolay bir baklava tarifi ile evdekilere tatlı bir sürpriz yapabilir, misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Sizin için hem hazır yufkalı hem de yufkasını kendiniz yaptığınız iki baklava tarifi derledik. Ayrıca Gaziantepli baklava ustalarının tavsiyelerini paylaştık.

BAKLAVA TARİFİ

Baklavanın en önemli iki parçası hamuru ve şerbetidir. Ev yapımı baklavanın içeriği, yufkası ve şerbeti için gerekli malzemeler şunlar:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı Bizim ayçiçek yağı
  • 1 adet kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 6 su bardağı un
  • 1 kase kırılmış ceviz
  • göz kararı mısır nişastası
  • 4 su bardağı şeker
  • 5 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı limon suyu
  • 10 yemek kaşığı yağ margarin

Yapımı: Öncelikle baklavanın yufkası için hamuru hazırlamakla başlayacağız. 3 tane yumurta, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sirke, 1 adet kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuzu bir kaba alın. Ardından aldığı kadar un ekleyip orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar malzemeleri yoğurun.

Kıvamını alan hamuru 30 eşit parçaya ayırın. Her bir parçayı da tabak büyüklüğünde olacak şekilde açın ve aralarına nişasta serperek onar onar üst üste yerleştirin. Böylece 3 tane 10’arlı hamur kulesi olmuş olacak.

Şimdi bu 3 gruptan her birini merdane ile tepsi büyüklüğüne açın. 3 yufkayı aralarına isteğe bağlı olarak ceviz veya fındık serperek yerleştirin. Fırından taşan kırımları kesin. Böylece düzgün bir kare / dikdörtgen elde edin. Fırına vermeden önce erittiğiniz 10 yemek kaşığı margarinin yarısını tepside gezdirin.

Tepsiyi önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına verin ve yufkaları takip edin. Kızarmaya başlayan yufkalar hafif renk değiştirince erimiş margarinin kalan yarısını da tepsiye dökün. Sonra da yufkaların altı üstü kızarana kadar pişirmeye devam edin. Yufkalar kızarınca tepsiyi fırından çıkartın ve soğumaya bırakın.

Yufkalar soğurken şerbetin yapımına başlayabilirsiniz. 4 su bardağı kadar şeker ile 5 bardak suyu bir tencereye koyup 15 dakika kadar kaynatın. Sonra birkaç damla limon damlatıp bir iki dakika daha kaynatın. Son olarak şerbeti sıcak sıcak soğuttuğunuz baklavaya dökün.

baklava ve çay

BAKLAVA TARİFİ (HAZIR YUFKALI)

Evde baklava yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • Yufka (1 paket baklavalık yufka),

  • Margarin (2 paket),

  • Ceviz içi (2 su bardağı, rendelenmiş ya da iri dövülmüş),

  • Şeker (1 kg),

  • Su (3-4 su bardağı),

  • Limon (Yarım adet)

    • Yapımı: Hazır yufkalı baklava tarifinde şerbeti soğuk olarak dökeceğiniz için önce şerbetin hazırlanıp soğumaya bırakılması gerekiyor. Bunun için de önce şerbetin yapımından başlıyoruz.

    Bir tencereye 1 kilo şekeri, 3-4 su bardağı su koyup kaynatmaya başlayın. Bir kaşıkla karıştırarak şekeri eritin. Şeker su karışımı şurup kıvamına gelmeden hemen önce yarım limon suyu ekleyin. İsterseniz yarım limonu bütün olarak da koyabilirsiniz. Su, şeker, limon suyu karışımı şerbet kıvamına gelip bir taşım kaynayınca tencerenin altını kapatıp soğumaya bırakabilirsiniz.

    Şerbet soğurken baklavanın katmanlarını hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelikle 2 paket margarini eritin ve bir fırça ile baklavayı pişireceğiniz fırın tepsisini yağlayın.

    Yağladığınız tepsiye 3 adet yufkayı yayın. Yine fırçayla en üstteki yufka katmanını yağlayın. Bunun üzerine 3 yufka daha yerleştirin ve gene en üstteki yufkayı yağla sıvayın. Baklavalılık yufka paketindeki yufkaların yarısını bu şekilde tepsiye dizin.

    Yufkaları dizdikten sonra 2 su bardağı kadar rendelenmiş veya dövülmüş cevizi serpin. Ardından kalan yufkaları ceviz katmanın üstüne öneki şekilde sermeye devam edebilirsiniz. Yufkaları yerleştirme işi bittikten sonra yufkaların tepsiden dışarı taşan kısımlarını kesmeniz gerekiyor.

    Yufkaları yağlamakta kullandığınız margarinden arta kalanı baklavanın kenarlarından dolaşarak tepsinin her yanına yayılacak şekilde dökün. Ardından tepsiyi önceden 200 dereceye ısıtılmış fırına verin. 30-40 dakika kadar pişirin ve arada yufkaların kızarıp kızarmadığını kontrol edin.

    Kızaran yufkaları fırından çıkarttığınızda soğumuş şerbeti gene kenarlardan başlayarak tepsinin tamamında gezdirin. İyice şerbetlediğiniz baklavayı şerbeti iyece çekmesi için dinlenmeye bırakın. Servis yaparken fıstık içi veya kaymakla ikram edebilirsiniz.

    GAZİANTEPLİ BAKLACA USTALARINDAN İPUÇLARI

    Ev baklavasında daha da ustalaşmak istiyorsanız Gaziantepli baklavacıların nefis bir baklava yapmak için paylaştığı 5 ipucundan da yararlanabilirsiniz. Tabii bu ipuçları paylaştığımız kolay baklava tariflerine göre daha çok şey yapmanızı gerektirebilir.

    Baklavanın en önemli kısmı tabii yufkasıdır. Ustalarda da yufkanın hazırlandığı unun öneminin altını çiziyorlar. Baklava için sert buğday unu kullanılması gerektiğini belirtiyorlar.

    Hamurun hazırlanmasında verdikleri diğer bir ipucu da yumurtanın kullanılmadan önce dolaptan çıkartılması gerektiğini yani yumurtanın oda sıcaklığında olması gerektiği yönünde. Bu yufkalarınızın yırtılmasını önleyecektir.

    Hamurun hazırlanmasında tuz da önemli bir parça. Her ne kadar tatlı yapılsa da hamura tuz katılması gerekiyor. Nişasta da hamurun açılması için gerekli bir malzemedir. Ustalar hamur açmanın güneş almayan serin bir yerde yapılmasını da tavsiye ediyorlar. Ayrıca Hamurun kıtır olması için hamura yarım limon suyu katabilirsiniz.

    Tabii baklavanın daha lezzetli olması için her ne kadar bütçe dostu olmasa da margarin yerine tereyağ kullanılması tercih edilmelidir. Ayrıca eritilp kaynatılan tereyağın sıcak sıcak her katmana dökülmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

    Şerbetin yapımı oldukça kolaydır yani karmaşık bir işlem değildir. Ancak baklava ustaları şerbetin kıvamının iyi ayarlanması gerektiğini belirtiyorlar. Şerbetin baklavanın yufka miktarına göre ayarlanmalı. Örneğin yufka azsa şerbetin normalden daha yoğun olması gerekir.

    Son olarak baklava ustaları iç malzemenin kalitesine değiniyorlar. Fındık, ceviz veya fıstık olsun hangi malzemeyi kullanıyorsanız yemişlerin taze olduğuna dikkat edin.

    PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
    Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? Hafif ve pratik farklı sütlü irmik tatlısı tarifleri (videolu anlatım) Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? Hafif ve pratik farklı sütlü irmik tatlısı tarifleri (videolu anlatım)
    Menemen tarifi: Kıymalı, peynirli, soğanlı, kışlık, nefis menemen tarifleri (Videolu anlatım)Menemen tarifi: Kıymalı, peynirli, soğanlı, kışlık, nefis menemen tarifleri (Videolu anlatım)
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    baklava tarifi ev baklavası

    En Çok Okunan Haberler

    Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

    Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

    Pınar Altuğ yapılan yoruma yine sessiz kalmadı

    Pınar Altuğ yapılan yoruma yine sessiz kalmadı

    Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

    Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

    Fulin'den canlı yayında 'photoshop' itirafı

    Fulin'den canlı yayında 'photoshop' itirafı

    Kim Kardashian'dan yatak itirafı

    Kim Kardashian'dan yatak itirafı

    Uyumadan önce bu karışımı için tüm yağlarınızı çatır çatır yakın!

    Uyumadan önce bu karışımı için tüm yağlarınızı çatır çatır yakın!

    İlginizi Çekebilir

    Un kurabiyesi tarifi: En kolay ve nefis bir un kurabiyesi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

    Un kurabiyesi tarifi: En kolay ve nefis bir un kurabiyesi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

    Pişi tarifi: Mayalı, mayasız pişi tarifleri (Peynirli, yoğurtlu)

    Pişi tarifi: Mayalı, mayasız pişi tarifleri (Peynirli, yoğurtlu)

    Revani tarifi: Revani tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis ve farklı revani tarifleri (Videolu anlatım)

    Revani tarifi: Revani tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis ve farklı revani tarifleri (Videolu anlatım)

    Elmalı Kurabiye tarifi: Pratik ve nefis tarçınlı, cevizli, elmalı kurabiye tarifleri (videolu anlatım)

    Elmalı Kurabiye tarifi: Pratik ve nefis tarçınlı, cevizli, elmalı kurabiye tarifleri (videolu anlatım)

    Nefis ve kolay kısır tarifi - 10 dakikada kısır nasıl yapılır?

    Nefis ve kolay kısır tarifi - 10 dakikada kısır nasıl yapılır?

    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? Hafif ve pratik farklı sütlü irmik tatlısı tarifleri (videolu anlatım)

    Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? Hafif ve pratik farklı sütlü irmik tatlısı tarifleri (videolu anlatım)

    Menemen tarifi: Kıymalı, peynirli, soğanlı, kışlık, nefis menemen tarifleri (Videolu anlatım)

    Menemen tarifi: Kıymalı, peynirli, soğanlı, kışlık, nefis menemen tarifleri (Videolu anlatım)

    Un kurabiyesi tarifi: En kolay ve nefis bir un kurabiyesi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

    Un kurabiyesi tarifi: En kolay ve nefis bir un kurabiyesi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

    Kakaolu kek tarifi: Klasik anne keki ile cevizli, şekersiz, tepside kakaolu kek tarifleri

    Kakaolu kek tarifi: Klasik anne keki ile cevizli, şekersiz, tepside kakaolu kek tarifleri

    Ev Yapımı Tantuni

    Ev Yapımı Tantuni

    Sütlaç tarifi: Lezzetli ve kolay sütlaç tarifleri (nişastalı, unsuz, pirinçli) - Videolu anlatım

    Sütlaç tarifi: Lezzetli ve kolay sütlaç tarifleri (nişastalı, unsuz, pirinçli) - Videolu anlatım

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.