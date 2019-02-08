Anthem demosu milyonlarca kişi tarafından oynandı

2019’un en çok beklenen beklenen oyunlarından biri olan Anthem’in satışa sunulmasına artık sayılı günler kaldı. Electronic Arts ve Bioware işbirliğiyle geliştirilen yapım için kısa süre önce katılımın hayli yüksek olduğu bir demo süreci başlatılmıştı. Geliştirici stüdyo geçtiğimiz gün Anthem demosu ile ilgili bazı istatistikleri takipçileriyle paylaştı.

Yayınlanan videoları ve ekran görüntüleri ile büyük bir merak uyandıran Anthem, demosuyla da tarihe geçti. Anthem demosu yayınlandığı birkaç günlük sınırlı süre içerisinde milyonlarca oyuncu tarafından indirildi. Aynı şekilde demonun toplam oynanış süresinin de 40 milyonun üzerinde olduğu kaydedildi. Bu gerçekten de muazzam bir başarı.

Görünen o ki Anthem şimdiden 2019’un en sağlam oyunlarından biri olacak. Hem kalite anlamında, hem de satış rakamları açısından bu oyunun 2019’a damga vurması bizleri şaşırtmayacaktır.

Genel olarak arkadaşlarınızla ya da sunucudaki diğer oyuncularla co-op olarak oynayacağınız görevleri içeren Anthem 22 Şubat’ta raflardaki yerini almış olacak. Bioware imzası taşıyan oyun PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak satışa sunulacak.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Anthem şimdiden ön siparişe sunulmuş durumda. Eğer oyunu ön sipariş ile satın alırsanız oyun içerisinde bazı ekstra ekipmanlara sahip olacağınızı hatırlatalım.

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