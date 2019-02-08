Mynet Trend

Anthem demosu milyonlarca kişi tarafından oynandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 08.02.2019 11:22 | Son Güncelleme

Electronic Arts ve Bioware işbirliğiyle geliştirilen Anthem için yayınlanan demo büyük ilgi gördü. İşte Anthem demosu hakkındaki istatistikler.

Anthem demosu milyonlarca kişi tarafından oynandı

2019’un en çok beklenen beklenen oyunlarından biri olan Anthem’in satışa sunulmasına artık sayılı günler kaldı. Electronic Arts ve Bioware işbirliğiyle geliştirilen yapım için kısa süre önce katılımın hayli yüksek olduğu bir demo süreci başlatılmıştı. Geliştirici stüdyo geçtiğimiz gün Anthem demosu ile ilgili bazı istatistikleri takipçileriyle paylaştı.
Yayınlanan videoları ve ekran görüntüleri ile büyük bir merak uyandıran Anthem, demosuyla da tarihe geçti. Anthem demosu yayınlandığı birkaç günlük sınırlı süre içerisinde milyonlarca oyuncu tarafından indirildi. Aynı şekilde demonun toplam oynanış süresinin de 40 milyonun üzerinde olduğu kaydedildi. Bu gerçekten de muazzam bir başarı.

Görünen o ki Anthem şimdiden 2019’un en sağlam oyunlarından biri olacak. Hem kalite anlamında, hem de satış rakamları açısından bu oyunun 2019’a damga vurması bizleri şaşırtmayacaktır.

Genel olarak arkadaşlarınızla ya da sunucudaki diğer oyuncularla co-op olarak oynayacağınız görevleri içeren Anthem 22 Şubat’ta raflardaki yerini almış olacak. Bioware imzası taşıyan oyun PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak satışa sunulacak.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Anthem şimdiden ön siparişe sunulmuş durumda. Eğer oyunu ön sipariş ile satın alırsanız oyun içerisinde bazı ekstra ekipmanlara sahip olacağınızı hatırlatalım.

En iyi Cosplay çalışmaları! – 33

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Xiaomi de delikli ekran tasarımına geçiyorXiaomi de delikli ekran tasarımına geçiyor
The Witcher’ın yazarı zengin olduThe Witcher’ın yazarı zengin oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anthem Electronic Arts

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın gözü oradaydı! Kahreden haber geldi

Dünyanın gözü oradaydı! Kahreden haber geldi

Lisede yaşanan skandal gizli kameraya yansıdı

Lisede yaşanan skandal gizli kameraya yansıdı

Nilhan Osmanoğlu'ndan İsmet İnönü açıklaması

Nilhan Osmanoğlu'ndan İsmet İnönü açıklaması

Masaj salonuna fuhuş baskını!

Masaj salonuna fuhuş baskını!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi Mi 8 Lite için gece modu özelliği yolda

Xiaomi Mi 8 Lite için gece modu özelliği yolda

2019’da yeni Titanfall, Need for Speed ve dahası geliyor

2019’da yeni Titanfall, Need for Speed ve dahası geliyor

Galaxy F tasarımıyla dikkat çekiyor

Galaxy F tasarımıyla dikkat çekiyor

Xiaomi de delikli ekran tasarımına geçiyor

Xiaomi de delikli ekran tasarımına geçiyor

The Witcher’ın yazarı zengin oldu

The Witcher’ın yazarı zengin oldu

iOS 12.2 Public Beta 2 güncellemesini yayınlandı

iOS 12.2 Public Beta 2 güncellemesini yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.