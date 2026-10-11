WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Kimlerin çevrimiçi olduğu tek ekranda görülebilecek!

WhatsApp, kullanıcıların tüm kişilerini tek bir bölümde toplayacak yeni bir özellik geliştiriyor. Android beta sürümünde ortaya çıkan Kişiler (Contacts) sekmesi, kullanıcıların kimlerin çevrimiçi olduğunu ayrı bir bölüm üzerinden görmesine olanak tanıyacak.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yenilik yalnızca çevrimiçi kişileri listelemekle sınırlı kalmayacak. Kullanıcılar, rehberlerini farklı kriterlere göre sıralayabilecek, doğum günü hatırlatmalarını görebilecek ve yeni kişileri WhatsApp'a davet edebilecek.

WHATSAPP KİŞİLER SEKMESİNİ TEST EDİYOR

WhatsApp'ın Google Play Store üzerinden sunulan Android 2.26.40.3 beta sürümünde yeni Kişiler sekmesi test ediliyor. WhatsApp, daha önce çevrimiçi kişilerin listesini uygulama ayarları içerisinde ayrı bir sayfada sunmayı planlıyordu. Ancak yeni geliştirmeyle birlikte bu bölümün doğrudan uygulamada bağımsız bir sekme olarak yer alması hedefleniyor.

Yeni sekmede, kullanıcıların kişi listesinin tamamı tek bir ekranda gösterilecek. Ekranın üst kısmındaki arama çubuğu sayesinde isim, numara veya kullanıcı adına göre arama yapılabilecek.

Çevrimiçi olan kişilerin profil fotoğraflarında yeşil bir nokta görünecek. Çevrimdışı kullanıcıların ise son görülme bilgileri mevcutsa gösterilecek.

Kişiler listesinin sonunda Meta AI ile sohbet başlatmak için bir kısayol da bulunacak. Sekmenin alt kısmındaki "Arkadaşını davet et" bölümü üzerinden ise yeni kişileri WhatsApp'a getirmek için bağlantı paylaşılabilecek.

WHATSAPP'TA ÇEVRİMİÇİ KİŞİLER NASIL SIRALANACAK?

Yeni Kişiler sekmesinde iki farklı sıralama seçeneği sunulacak:

Etkinlik (Activity): Çevrimiçi kişiler listenin üst kısmında yer alacak. Çevrimdışı kişiler ise bunların altında, en son etkin olanlar üstte olacak şekilde sıralanacak.

Alfabetik (Alphabetical): Tüm kişiler çevrimiçi durumlarından bağımsız olarak alfabetik sırayla gösterilecek.

Her iki sıralama seçeneğinde de çevrimiçi olan kişilerin profil fotoğrafında yeşil nokta bulunacak. Böylece kullanıcılar, rehberlerindeki kişilerin çevrimiçi durumlarını daha kolay kontrol edebilecek.

WHATSAPP DOĞUM GÜNÜ HATIRLATMALARI PLANLIYOR

WhatsApp'ın yeni Kişiler sekmesiyle birlikte sunmayı planladığı bir diğer yenilik ise doğum günü hatırlatmaları olacak.

WhatsApp'ın bir kişinin doğum günü olduğunu gösteren bir özellik üzerinde çalıştığı daha önce WhatsApp'ın iOS 26.38.10.18 beta güncellemesine ilişkin haberde bildirilmişti. Bu hatırlatmaların Android'deki yeni Kişiler sekmesinde de gösterilmesi planlanıyor.

Doğum günü olan kişilerin isimlerinin yanında pasta emojisi ve "Bugün doğum günü" ifadesi gösterilecek. Böylece kullanıcılar sekmeyi açtıklarında hangi kişilerin doğum günü olduğunu görebilecek.

WhatsApp, doğum günü bilgilerini telefonun rehberinden otomatik olarak alacak. Dolayısıyla hatırlatmaların görüntülenebilmesi için ilgili kişinin doğum günü bilgisinin telefon rehberinde kayıtlı olması gerekecek.

KİŞİLER SEKMESİ GİZLİLİK AYARLARINA UYACAK

Kişiler sekmesi, yalnızca bir kişinin başkalarının görmesine izin verdiği bilgileri gösterecek.

WhatsApp'ta son görülme bilgisini gizleyen kişiler, son etkinlik zamanına göre sıralanan listede yer almayacak. Çevrimiçi durumunu gizleyen kullanıcıların profil fotoğrafında ise yeşil nokta gösterilmeyecek.

Bir kişinin gizli olarak ayarladığı hiçbir bilgi bu sekmede de görüntülenemeyecek.

WHATSAPP KİŞİLER SEKMESİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

WhatsApp'ın yeni Kişiler sekmesi şu anda Android için geliştirme aşamasında bulunuyor. Özellik beta sürümünde tespit edilmiş olsa da henüz kullanıcıların erişimine açılmış değil.

WhatsApp'ın yeni sekmeyi gelecekteki bir Android güncellemesiyle kullanıma sunması bekleniyor. Ancak WhatsApp, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını açıklamadı.

Kaynak: WABetaInfo