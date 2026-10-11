İç mimarlara göre salonu demode gösteren 4 detay! Çoğu evde yapılıyor

Salon dekorasyonunda şık bir görünüm elde etmek için yalnızca pahalı mobilyalar seçmek yeterli değil. Eşyaların boyutu, yerleşimi ve birbiriyle uyumu da büyük önem taşıyor. İç mimarlar, bazı dekorasyon tercihlerinin salonu demode ve karmaşık gösterebildiğine dikkat çekiyor. İşte salonun görünümünü olumsuz etkileyen 4 dekorasyon hatası ve bunları düzeltmenin yolları.

1. BÜTÜN MOBİLYALARI AYNI TAKIMDAN SEÇMEK

Koltuk, berjer, orta sehpa ve yan sehpanın aynı takımdan olması ilk bakışta uyumlu bir görünüm sağlayabilir. Ancak iç mimarlara göre bütün mobilyaların aynı tarzda olması, salonun sıradan ve kişiliksiz görünmesine neden olabilir.

Bunun yerine birbiriyle uyumlu ancak farklı tasarımlara sahip mobilyaları bir araya getirmek öneriliyor. Farklı dokular, renkler ve malzemeler kullanmak, salona daha özgün bir hava katabilir.

2. GEREĞİNDEN KÜÇÜK HALI KULLANMAK

Salon dekorasyonunda yapılan hatalardan biri de alan için çok küçük bir halı seçmek. Halının koltuk ve sehpa gibi temel mobilyalarla orantısız olması, eşyaların birbirinden kopuk görünmesine yol açabiliyor.

İç mimarlara göre halının oturma alanındaki mobilyaları görsel olarak bir araya getirmesi gerekiyor. Koltukların ve sehpaların çevresinde çok küçük kalan bir halı yerine, oturma grubuyla orantılı bir model tercih etmek salonun daha bütünlüklü görünmesine yardımcı oluyor.

3. SALONU ÇOK FAZLA KÜÇÜK MOBİLYAYLA DOLDURMAK

Boş kalan her köşeye bir sandalye, yan sehpa, puf veya küçük dolap yerleştirmek salonu daha kullanışlı hale getirecekmiş gibi görünebilir. Ancak fazla eşya kullanmak, alanın daha dolu ve sıkışık görünmesine neden olabilir.

Özellikle küçük salonlarda mobilyaların boyutuna ve yerleşimine dikkat etmek gerekiyor. Daha az sayıda, alanla orantılı mobilya kullanmak hem hareket alanını artırıyor hem de daha düzenli bir görünüm sağlıyor.

4. PERDELERİN BOYUNU YANLIŞ SEÇMEK

Perdeler, salonun genel görünümünü doğrudan etkileyen dekorasyon unsurları arasında yer alıyor. Pencerenin çok üzerinde biten kısa perdeler, odanın oranlarını bozarak dekorasyonun tamamlanmamış görünmesine neden olabiliyor.

Daha dengeli bir görünüm için pencerenin ölçülerine uygun perde seçmek önem taşıyor. Perde kornişini pencerenin üstüne daha yüksek ve yanlara doğru daha geniş yerleştirmek de pencerenin daha büyük görünmesine yardımcı olabiliyor.

Küçük gibi görünen bu ayrıntılar, salonun genel havasını değiştirebiliyor. Mobilyaları doğru ölçülerde seçmek, halı ve perde boyutlarına dikkat etmek ve farklı parçaları dengeli biçimde bir araya getirmek, yaşam alanını daha ferah ve özenli gösterebiliyor.