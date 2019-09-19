Anthem için hala umut var

Anthem içerisinde yer alan buglar oyun severlerin keyfini kaçırmaya yetmişti. Bunun üzerine bir de sürekli kendisini tekrar eden görevler eklenince oyun severler iyiden iyiye çileden çıktı. Pek çok oyuncu satın aldığı Anthem’i geri iade etmek istedi.

Bu olumsuz tablo en çok da oyunun yapımcısı konumunda yer alan Bioware’ın canını sıktı. Daha önce pek çok sağlam oyuna imza atan yapımcı stüdyo, Anthem gibi bir projenin büyük başarısızlıkla sonuçlanmasından pek hoşnut kalmadı.

Tüm bu olumsuzluklara karşın yapımcı ekip hala Anthem’e olan inancını kaybetmiş değil. Stüdyonun önemli isimlerinden biri olan Chad Robertson konu ile ilgili bazı söylemlerde bulundu. Robertson, önümüzdeki dönemde gelecek olan güncellemeler ile kendilerini affettireceklerini ve Anthem’i daha iyi yerlere getireceklerini vurguladı. Bakalım bu söylemler ne derece doğru çıkacak. Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Google servislerinin olmadığı Huawei Mate 30 Türkiye’ye gelmeyebilir!

