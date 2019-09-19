Mynet Trend

Anthem için hala umut var

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 19.09.2019 08:45 | Son Güncelleme

Oyun sektörünün önemli isimlerinden biri olan Bioware, uzun süredir üzerinde çalıştığı yapımı Anthem’i geçtiğimiz Şubat ayında oyun severlerin beğenisine sunmuştu. 2018 E3’te ve Gamescom’da en çok dikkat çeken yapımlardan biri olan Anthem’den beklentiler çok fazlaydı. Fakat oyunun çıkışı büyük bir hayal kırıklığı ile noktalandı.

Anthem için hala umut var

Anthem içerisinde yer alan buglar oyun severlerin keyfini kaçırmaya yetmişti. Bunun üzerine bir de sürekli kendisini tekrar eden görevler eklenince oyun severler iyiden iyiye çileden çıktı. Pek çok oyuncu satın aldığı Anthem’i geri iade etmek istedi.
Bu olumsuz tablo en çok da oyunun yapımcısı konumunda yer alan Bioware’ın canını sıktı. Daha önce pek çok sağlam oyuna imza atan yapımcı stüdyo, Anthem gibi bir projenin büyük başarısızlıkla sonuçlanmasından pek hoşnut kalmadı.

Tüm bu olumsuzluklara karşın yapımcı ekip hala Anthem’e olan inancını kaybetmiş değil. Stüdyonun önemli isimlerinden biri olan Chad Robertson konu ile ilgili bazı söylemlerde bulundu. Robertson, önümüzdeki dönemde gelecek olan güncellemeler ile kendilerini affettireceklerini ve Anthem’i daha iyi yerlere getireceklerini vurguladı. Bakalım bu söylemler ne derece doğru çıkacak. Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Google servislerinin olmadığı Huawei Mate 30 Türkiye’ye gelmeyebilir!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!
Pixel 4 XL, iPhone Xs’i solladıPixel 4 XL, iPhone Xs’i solladı
İşte HD ve HDR10'nu destekleyen telefonlarİşte HD ve HDR10'nu destekleyen telefonlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anthem BioWare

En Çok Okunan Trend Haberler

Polis gürültü şikayetiyle gitmişti! 108 kişiyle karşılaşınca...

Polis gürültü şikayetiyle gitmişti! 108 kişiyle karşılaşınca...

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ronaldo'dan çarpıcı cinsellik itirafı!

Ronaldo'dan çarpıcı cinsellik itirafı!

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei Mate 30 Pro bir kez daha canlı canlı görüntülendi

Huawei Mate 30 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu

FIFA 20’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu yer alacak

Stadyum listesi yayınlandı! Türkiye'den bir stat da yer aldı

Pixel 4 XL, iPhone Xs’in kamerasını adeta ağlatıyor!

Pixel 4 XL, iPhone Xs’i solladı

Netflix HD ve HDR10 destekli telefon listesini güncelledi

İşte HD ve HDR10'nu destekleyen telefonlar

Rent’n Connect, TP-Link’in MiFi cihazlarını tercih ediyor

Rent’n Connect, TP-Link’in MiFi cihazlarını tercih ediyor

Overwatch’ın yeni etkinliği çok özel hediyelerle geliyor

Overwatch’ın yeni etkinliği çok özel hediyelerle geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.