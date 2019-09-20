Antibiyotik kullananlar kalp rahatsızlıklarına daha çok yakalanıyor

Amerikan Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan bir makaleyle, British Columbia Üniversitesi’nden biliminsanları, Ciprofloksasin veya Cipro gibi antibiyotikleri kullanan insanların, kalp hastalığı taşıma olasılığının diğer antibiyotik türlerini kullanan hastalara oranla 2.4 kat daha fazla olduğunu raporladı.

Bu rapora göre, hastalarda yaygın olarak görülen kalp hastalıklarından biri, kanın kalbe geri akmasına neden olan mitral kapak yetersizliğidir. Ayrıca bu ve benzeri kalp hastalıklarına yakalanma riski, özellikle de ilacın kullanıldığı günden sonraki 30 gün içerisinde yüksektir. Son dönemde yapılan diğer çalışmalar, aynı antibiyotik sınıfından ilaçların birçok kalp problemiyle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

Antibiyotik kullanımının, kalp rahatsızlıkları dışında daha pek çok durumla ilişkisi daha önceki çalışmalarda gösterilmişti.

Bilim ve Gelecek'te yer alan habere göre, çalışmanın yapıldığı üniversitenin tıp fakültesinde çalışma yürüten Mahyar Etminan, konuyla ilgili şunları söyledi: