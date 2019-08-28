Antibiyotik yerine geçiyor! Sütün içinde bekleten şifa buluyor

Taze incirin şimdi tam zamanı! Hemen hemen herkes tarafından sevilen meyveyi yemeden önce etkilerini okuyun. Ona bir kez daha hayran kalacaksınız. İşte incirin sağlığa olan 6 faydası...

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR

Bol miktarda kalsiyum içermesiyle iskelet sağlığını korumaya yardımcı olur, kemikleri güçlendirir. İncirin düzenli tüketimi sayesinde yaşa bağlı olarak gelişen kemik erimesinin önüne geçer.

KALP SAĞLIĞINA DESTEK OLUR

Kalbi dolaylı yoldan korur. İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonun sağlıklı ve normal seviyede kalmasını sağlar. Bunun sonucunda yüksek tansiyon sonucu oluşacak olası kalp krizi riski ortadan kalkar.

KABIZLIK PROBLEMİNİN ÜSTESİNDEN GELİR

Sindirim sistemi bozukluklarına iyi gelir. Hareketsizlik ya da yanlış beslenme sonucu oluşan kabızlık için kuru inciri 2 bardak süt içinde kaynatın ve bu sütü için. Kaynamış inciri de yemeyi unutmayın. Lif yönünden son derece zengin olan incir, bu sorunun çözüm noktasıdır.

CİLT BAKIMI İÇİN İDEALDİR

Antioksidan özelliği sayesinde cilt sağlığı için mükemmel bir kaynaktır. Taze inciri püre haline getirin ve temiz cildinizde sürerek 20 dakika bekletin. Özellikle akne problemleri olanlar bu yöntemi uygulayabilirler. Akne problemlerinin yanı sıra cildin yaşlanmasına da engel olur.