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Antibiyotik yerine geçiyor! Sütün içinde bekleten şifa buluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

İncir zamanı gelmişken faydalarından bahsetmemek olmazdı. Lezzetinin yanı sıra kendileri gizli kalmış bir antibiyotik kaynağı!

Antibiyotik yerine geçiyor! Sütün içinde bekleten şifa buluyor

Taze incirin şimdi tam zamanı! Hemen hemen herkes tarafından sevilen meyveyi yemeden önce etkilerini okuyun. Ona bir kez daha hayran kalacaksınız. İşte incirin sağlığa olan 6 faydası...

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR
Bol miktarda kalsiyum içermesiyle iskelet sağlığını korumaya yardımcı olur, kemikleri güçlendirir. İncirin düzenli tüketimi sayesinde yaşa bağlı olarak gelişen kemik erimesinin önüne geçer.

KALP SAĞLIĞINA DESTEK OLUR

Kalbi dolaylı yoldan korur. İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonun sağlıklı ve normal seviyede kalmasını sağlar. Bunun sonucunda yüksek tansiyon sonucu oluşacak olası kalp krizi riski ortadan kalkar.

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KABIZLIK PROBLEMİNİN ÜSTESİNDEN GELİR
Sindirim sistemi bozukluklarına iyi gelir. Hareketsizlik ya da yanlış beslenme sonucu oluşan kabızlık için kuru inciri 2 bardak süt içinde kaynatın ve bu sütü için. Kaynamış inciri de yemeyi unutmayın. Lif yönünden son derece zengin olan incir, bu sorunun çözüm noktasıdır.

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CİLT BAKIMI İÇİN İDEALDİR
Antioksidan özelliği sayesinde cilt sağlığı için mükemmel bir kaynaktır. Taze inciri püre haline getirin ve temiz cildinizde sürerek 20 dakika bekletin. Özellikle akne problemleri olanlar bu yöntemi uygulayabilirler. Akne problemlerinin yanı sıra cildin yaşlanmasına da engel olur.

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ANTİBİYOTİK GÖREVİ GÖRÜR

Doğal antibiyotiktir. Antioksidan bakımından güçlü olan meyve, bağırsakları ve kanı temizler. Bu sayede ileri yaşlarda meydana gelecek olan solunum ve göz hastalıklarına karşı koruyucu olur. Sonbaharda bol bol tüketilmesi tavsiye edilir.

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İnciri kuru tükettiğinizde zayıflamaya yardımcı olur. Kalorisi düşük olduğu için diyet listenize dahil edebilirsiniz.

İnciri kaynatıp içtiğinizde uykusuzluğa iyi gelecektir.

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Çocukların hatta bebeklerin gelişimine yardımcı olur. Taze sıkılmış incir suyu besin değeri açısından anne sütüne yakındır.

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