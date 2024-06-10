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  4. "Antidepresan" şarkısıyla tanınan Mert Demir ameliyat oldu! Sevgilisi Serenay Sarıkaya başucundan ayrılmadı

"Antidepresan" şarkısıyla tanınan Mert Demir ameliyat oldu! Sevgilisi Serenay Sarıkaya başucundan ayrılmadı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.06.2024 12:32
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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir bir süredir aşk yaşıyor. Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen ikiliden Mert Demir özel bir hastanede burun ameliyatı oldu. Sarıkaya sevgilisinin başından bir an olsun ayrılmadı.

"Antidepresan" şarkısıyla tanınan Mert Demir ameliyat oldu! Sevgilisi Serenay Sarıkaya başucundan ayrılmadı

Mert Demir, 'Antidepresan' ve 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. Demir, son dönemde paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

"Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" ve "Pusulam Rüzgar" gibi şarkılarla tanınan Mert Demir'in yıllar önce O Ses Türkiye'de yarıştığı ortaya çıkmıştı.

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BURUN EĞRİLİĞİ SORUNU YAŞIYORDU

Şarkıcı son dönemlerde Seranay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelmeyi başarıyor. İkilinin her yaptığı çok konuşuluyor.

Sahnede kendinden geçti! "Oldu mu?" Sahnede kendinden geçti! "Oldu mu?"

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Demir'den korkutan bir haber geldi. Burun eğriliği sorunu yaşayan şarkıcının Fulya’daki özel bir hastanede burun ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

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Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ise sevgilisinin baş ucundan ayrılmadı.

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