Antonio Conte yaptı yapacağını... Victor Osimhen kadro dışı bırakıldı! Yıldız oyuncu için artık geri sayım başladı

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen, yaz kampı için Napoli'ye geri dönmeye hazırlanırken, ortaya çarpıcı bir iddia atıldı. Nijeryalı golcü oyuncu Victor Osimhen’in teknik direktör Antonio Conte tarafından kadro dışı bırakıldı. Yıldız oyuncunun genç takımla antrenmanlarını sürdürmesi bekleniyor.

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Ertan Süzgün’ün haberine göre "Galatasaray'da öncelik Victor Osimhen. Transferde ona göre hareket edilecek. Nijeryalı, Galatasaray'dan ek bir süre daha istedi."

VICTOR OSIMHEN YARIŞI KIZIŞIYOR DEV TAKAS TEKLİFİ YAPILDI!

Süper Lig’den Galatasaray’ın yanı sıra İtalya’dan Juventus ve Suudi Arabistan’dan Al-Hilal’in de ilgilendiği Victor Osimhen için geçtiğimiz günlerde İngiltere’den sürpriz bir takım devreye girdi. İngiliz medyasına göre Liverpool yıldız oyuncu için resmen devrede. Team Talk'ta yer alan habere göre; Liverpool, Osimhen transferi için Darwin Nunez, Federico Chiesa ve 17 milyon sterlinlik bir teklifi Napoliye iletti. Napoli teklifi düşünmek için süre istedi.