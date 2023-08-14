Antrenör nasıl yazılır? Antrenör mü antranör mü, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Antrenör sözcüğü sıklıkla karşımıza spor alanında çıkmaktadır. Dilimize Fransızcadan girmiş bir kelime olarak bilinmektedir. Fransızca “entraîneur” kelimesinden türetilerek dilimize aktarılmıştır. Türkçemizde yabancı kökenli birçok farklı sözcük bulunur. Bu sözcüklerde sıklıkla imla yanlışına rastlanılmaktadır. Antrenör kelimesi de yazımında çok sık hata yapılan sözcüklerden biridir. Sözcükleri doğru bir şekilde kullanabilmek için doğru yazımının öğrenilmesi önemlidir.

Antrenör nasıl yazılır?

Yazılı metinlerde kullanılan sözcüklerin doğru bir şekilde yazılması karşı tarafla iletişim açısından çok önemlidir. Yanlış yazılan bir kelime hem anlatılmak istenen ifadenin okuyana doğru bir şekilde aktarılamamasına hem de anlam kaymasına neden olur. Yazışmalarda yaygın olarak hatalı bir şekilde yazılıp kullanılan sözcüklerden biri antrenör kelimesidir. Antrenör yazımı konusunda en doğru bilgiye ulaşmanın yolu Türk Dil Kurumunun çevrim içi sözcük sorgulatma fırsatı sunan sözlük sitesine bakmaktır. Bu site içerisinde kelimelerin sesli bir şekilde söylenişleri de bulunmaktadır. Ayrıca anlamlarına da yine bu site aracılığıyla hızlı olarak ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda antrenör kelimesinin manası şu şekildedir:

(İsim/Spor) Sporcuların başarılı olması için onları çalıştıran kimse, çalıştırıcı.

Antrenör mü antranör mü?

Kelimelerin yazımıyla alakalı doğru bilgilere ulaşmak son derece önemlidir. Bu anlamda internet üzerinde yer alan ve online hizmet veren sözlük sitelerinden faydalanılır. Bu siteler arasında ise en güvenilir kaynak olarak TDK güncel yazım kılavuzu karşımıza çıkmaktadır. Bu site üzerinden antrenör sözcüğünün doğru yazılış şekline erişim sağlamak mümkündür. Antrenör kelimesi birçok yerde “antranör” şeklinde yazılmaktadır. Bu yazım tarzı, yazım kuralları baz alındığında doğru kabul edilmemektedir. Antrenör TDK’ye göre her zaman “antrenör” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Kelimelerin yazılışlarıyla ilgili tam olarak emin olmadan kullanılması yanlış bir davranıştır. Bütün bu bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda antrenör doğru yazılışı şöyledir: