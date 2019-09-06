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AnTuTu’nun yeni kralı Nubia Red Magic 3s oldu

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TEKNOLOJİ  | 06.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

Nubia Red Magic 3s aldığı puanla AnTuTu’nun zirvesine yerleşti. İşte konu hakkındaki detaylar.

AnTuTu’nun yeni kralı Nubia Red Magic 3s oldu

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan ZTE oyun odaklı yeni modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Nubia Red Magic 3s ismiyle satışa sunulacak olan model, tanıtılmasına saatler kala AnTuTu’da ortaya çıktı.

NX629J_V1S model numarasıyla AnTuTu’da görünen telefon aldığı 510496 puanla performans testinin zirvesine yerleşti.Red Magic 3s, CPU’dan 147674 puan, GPU’dan 193366 puan, Memory’den 97414 puan, UX’ten ise 72042 puan aldı.

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Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 855+ yonga setinden güç alan model, performansıyla göz doldurmayı başardı. Zaten son dönemde tanıtılan oyun odaklı modellerin genel itibariyle, performans testlerinde üst sıralarda yer almalarına alıştık.

Görünen o ki bu tarz modeller, önümüzdeki yıllarda amiral gemisi olarak tabir ettiğimiz cihazların da üzerine çıkacaklar. Elbette bu şimdilik bir varsayım. Zira pek çok üretici, üst segment modellerinde en güncel yonga setini kullanmaya büyük özen gösteriyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
AnTuTu nubia red magic 3s

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