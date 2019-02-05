AnTuTu Ocak ayının en iyi telefonlarını açıkladı! Listede sürpriz...

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 05.02.2019 10:40 | Son Güncelleme

Antutu, diğer aylarda olduğu gibi geride bıraktığımız ayın da (Ocak ayı) en güçlü Android akıllı telefon modelleri listesini paylaştı.

İşte Ocak 2019'a damga vuran telefonlar...

En iyi 10 telefon belli oldu

10- Asus ROG – 295.088 puan
9- Vivo NEX – 295.052 puan
8- OnePlus 6T – 296. 577 puan
7- Huawei Mate 20 Pro – 298. 659 puan
6- Xiaomi Black Shark Helo – 299.495 puan
5- Honor Magic 2 – 301.260 puan
4- Huawei Mate 20 X – 304.203 puan
3- Honor V20 – 306.567 puan
2- Huawei Mate 20 – 308.140 puan
1- ZTE Nubia Red Magic Mars – 320.996 puan
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