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Anya Taylor Joy'lu "Emma"dan ilk fragman yayınlandı

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Anya Taylor Joy’un başrolünü üstlendiği, Jane Austen roman uyarlaması Emma'nın fragmanı yayında!

Anya Taylor Joy'lu "Emma"dan ilk fragman yayınlandı

Anya Taylor Joy’un başrolünü üstlendiği, Jane Austen’in romanından beyaz perdeye uyarlanan Emma’dan ilk fragman sinema severlerin beğenisine sunuldu. Sürprizlere dolu aşka dair bir film olan Emma’nın yönetmen koltuğunda Autumn de Wilde oturuyor. Emma, yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi olma özelliğini taşıyor.

EMMA FİLMİNİN KONUSU

Zeki, zengin ve bekar Emma Woodhouse hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymaz. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burnunu sokmaktır. Yakın arkadaşı Bay Knightley’nin tüm uyarılarını görmezden gelerek vesayeti altındaki Harriet Smith’e uygun bir eş ayarlamaya kalkınca, özenle yaptığı planlar ortaya çıkar ve hiç beklemediği sonuçlarla karşı karşıya kalır.

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EMMA OYUNCU KADROSU

Emma filminin oyuncu kadrosunda Split, Glass, The Witch, Peaky Blinders gibi yapımların yıldızı parlayan oyuncusu Anya Taylor Joy'un yanı sıra Game of Thrones'ta Yara Greyjoy olarak akıllara kazınan Gemma Whelan; Josh O'Connor; Bill Nighy; Suspiria'nın ilgileri üzerine çeken oyuncusu Mia Goth gibi isimler yer alıyor.

Emma, 24 Nisan 2020 tarihinde ülkemizdeki izleyicileriyle buluşacak.


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Anahtar Kelimeler:
Anya Taylor Joy Jane Austen emma

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