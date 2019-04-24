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Anzak siperleri 104 yıl sonra ortaya çıkarıldı

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 24.04.2019 07:27 | Son Güncelleme

Tarihin en kanlı çarpışmalarından olan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Abdül Vahap Sırtı'nda yer alan Anzak siperleri, 104 yıl sonra ortaya çıkarılarak turizme kazandırıldı.

Anzak siperleri 104 yıl sonra ortaya çıkarıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi alanın, dünyanın en iyi korunmuş savaş bölgelerinden birisi olduğunu ifade etti.

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Alan Başkanlığı olarak tarihi yarımadayı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirmek gibi bir iddialarının bulunduğunu belirten Kaşdemir, bu konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

'BÜTÜN SİPER HATLARINI TESPİT ETTİK'

Bölgede savaşın izlerini taşıyan birçok şey bulunduğunu dile getiren Kaşdemir, "Kaleler, tabyalar, siperler ve siper hatları var. Bunları daha çok ortaya çıkarmak için ekip arkadaşlarımızla yoğun çalışıyoruz. Çanakkale Savaşları sırasındaki bütün siper hatlarını tespit ettik. Hem daha önce olan haritalardan hem uzay fotoğraflarından hem de jeotermal radarlar ile yapmış olduğumuz incelemelerde siperlerin nerelerde olduğunu, hangi siper hattının nereden geçtiğini çok iyi biliyoruz." dedi.

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Kaşdemir, doğal dokuyu bozmadan, zarar vermeden daha çok kişi tarafından görülmesini sağlamak için bu değerleri ortaya çıkardıklarını söyledi.

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Lone Pine Anıtı'nın güney bölümünde yer alan Abdül Vahap Sırtı'nda savaşın en yoğun döneminin yaşandığı topraklardaki Anzak siperlerini ortaya çıkardıklarını anlatan Kaşdemir, şöyle devam etti:

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"Buradaki bitki örtüsünü temizledik. Bu konuda bilimsel çalışma yaparak yetkili kurullardan izinlerimizi alarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Tarihi Alan'a gelen ziyaretçilerimizin de bu siper savaşlarının ne demek olduğunu, o büyük savaşların, o hengamenin, o göğüs göğüse çarpışmaların hangi ortamda cereyan ettiğini daha iyi anlamalarını sağlamak için bu siperleri ve siper hatlarını ortaya çıkardık. Bozulmamış orijinal halleriyle de ziyaretçilerimizin görmelerine sunmuş olduk."

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Kaşdemir, bundan sonraki süreçte de bölgedeki siper hatlarını ortaya çıkarmaya devam edeceklerini vurguladı.

'ONLARIN DA ÇOK HOŞUNA GİTTİ'

Bölgenin doğal dokusu bozulmamış şekliyle ziyaretçilerin savaşı daha iyi anlamalarına olanak sağladıklarına işaret eden Kaşdemir, "Misafirlerimizin, bölgeye geldiklerinde Çanakkale ruhunu daha iyi hissetmeleri için, atalarının hangi şartlarda vatan müdafaası yaptıklarının daha iyi anlaşılması için bu çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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Tarihi Alan Başkanlığınca yapılan çalışmalarla 104 yıl sonra önemli bir bölgenin siperlerinin net bir şekilde ortaya çıkarılmasının mutluluk verici olduğunu belirten Kaşdemir, şunları kaydetti:

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"Anzak siperleri 104 yıl sonra ilk kez ziyaretçilerin görebileceği, içine girebileceği bir hale gelmiş oldu. Biz buradaki çalışmalarımızı yaparken ilgili devletlerin diplomatik temsilcileriyle de görüşüyoruz. Onlarla karşılıklı anlayış içinde çalışıyoruz. Onların da çok hoşuna gitti, çok mutlu oldular. Bizim buradaki amacımız, Tarihi Alan Başkanlığı olarak burada yaşanan o büyük savaşın izlerini canlı olarak muhafaza etmek ve herhangi bir bozulmaya mahal vermeden de ziyaretçilerimizin imkanına sunmak."

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Anahtar Kelimeler:
Gelibolu Yarımadası Abdül Vahap Sırtı Anzak siperleri

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