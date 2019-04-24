Anzak siperleri 104 yıl sonra ortaya çıkarıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi alanın, dünyanın en iyi korunmuş savaş bölgelerinden birisi olduğunu ifade etti.

Alan Başkanlığı olarak tarihi yarımadayı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirmek gibi bir iddialarının bulunduğunu belirten Kaşdemir, bu konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

'BÜTÜN SİPER HATLARINI TESPİT ETTİK'

Bölgede savaşın izlerini taşıyan birçok şey bulunduğunu dile getiren Kaşdemir, "Kaleler, tabyalar, siperler ve siper hatları var. Bunları daha çok ortaya çıkarmak için ekip arkadaşlarımızla yoğun çalışıyoruz. Çanakkale Savaşları sırasındaki bütün siper hatlarını tespit ettik. Hem daha önce olan haritalardan hem uzay fotoğraflarından hem de jeotermal radarlar ile yapmış olduğumuz incelemelerde siperlerin nerelerde olduğunu, hangi siper hattının nereden geçtiğini çok iyi biliyoruz." dedi.

Kaşdemir, doğal dokuyu bozmadan, zarar vermeden daha çok kişi tarafından görülmesini sağlamak için bu değerleri ortaya çıkardıklarını söyledi.