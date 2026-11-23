Güvenlik yazılımı kuruluşu Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şirketin telemetri verileri, Haziran-Kasım 2026 döneminde dünya genelinde GTA 6 ile bağlantılı zararlı yazılım ve potansiyel olarak istenmeyen uygulamalara ilişkin 27 bin 416 tespit kaydedildiğini ortaya koydu.

Siber saldırganlar, kullanıcıların cihazlarına zararlı yazılım bulaştırmak, parasını ve kişisel bilgilerini ele geçirmek amacıyla sahte oyun kurulum dosyaları, etkinleştirme araçları, dolandırıcılık amaçlı satış siteleri ve çeşitli aldatıcı uygulamalarla çok sayıda kimlik avı girişimi gerçekleştiriyor.

GTA 6 oyun konsolları için piyasaya sürülürken, PC sürümü henüz erişime açılmadı. Siber saldırganlar ise oyunun farklı platformlardaki erişilebilirliğine ilişkin belirsizlikten yararlanarak, özellikle PC kullanıcılarını hedef alıyor.

Saldırganlar, bu kapsamda resmi kurulum dosyalarının yanı sıra lisans anahtarı oluşturucularını veya performans artırıcı hileleri taklit eden zararlı ya da potansiyel olarak riskli dosyalar dağıtıyor. Oyuna erişim sağlamak yerine kullanıcıların cihazlarına bulaşabilen söz konusu dosyalar, truva atlarından kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen reklam yazılımlarına kadar çeşitli tehditler barındırabiliyor.

ÜÇÜNCÜ TARAF KAYNAKLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Oyunun resmi ön yükleme işlemleri yalnızca konsol platformlarının kendi mağazaları ve ağları üzerinden gerçekleştirilebildiğinden, üçüncü taraf kaynakların sunduğu erken kurulum araçları gerçeği yansıtmıyor ve zararlı yazılım riski taşıyabiliyor.

Şirket uzmanları, oyuncuların bu tür dolandırıcılık girişimlerinden korunabilmesi için yalnızca resmi kanalların tercih edilmesini öneriyor. Şirket, oyunların yalnızca resmi konsol mağazalarından veya yetkili fiziksel satış noktalarından ön sipariş verilerek ya da satın alınarak edinilmesini, üçüncü taraf internet sitelerinden veya torrent kaynaklarından ön yükleme araçları indirilmemesini tavsiye ediyor.

Şirket uzmanları, daha önce de GTA 6'ya yönelik beklentiyi istismar eden sahte sızıntılar, erken erişim vaatleri ve dolandırıcılık amaçlı ön sipariş kampanyaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

"CyberLeek" adı altında faaliyet gösteren dolandırıcılar, oyunun sızdırıldığı iddia edilen sürümlerini sunduklarını öne sürerek, tam erişim için bin dolar, 24 saatlik demo erişimi için ise 100 dolar talep etmişti. Dolandırıcılar, ayrıca belirlenen bağış hedefine ulaşılması halinde oyunu herkese açık şekilde yayımlama vaadiyle kitlesel fonlama kampanyaları düzenlemişti.

Şirketin önceki araştırmasında, sahte ön sipariş ve indirme sitelerinin yanı sıra kullanıcıları şüpheli yazılımlar indirmeye yönlendiren sahte "insan doğrulama" adımları, dolandırıcılık amaçlı ödeme talepleri ve kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik girişimler de ortaya konmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Evgeny Kuskov, siber saldırganların, uzun süredir beklenen bir akıllı telefonun piyasaya çıkışı veya ünlü bir sanatçının konser biletlerinin satışa sunulması gibi ilgi uyandıran gelişmeleri düzenli olarak istismar ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni GTA oyununun çıkışını heyecanla bekleyen oyuncular, bu süreçte farkında olmadan zararlı yazılımlar indirebiliyor veya reklam yazılımları ve tarayıcı korsanları gibi potansiyel olarak zararlı ya da istenmeyen uygulamalarla karşılaşabiliyor. Oyunculara dikkatli olmasını ve oyunları yalnızca resmi dağıtım kanallarından edinmesini öneriyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır