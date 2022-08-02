AÖF, AUZEF VE ATA AÖF kayıtları ne zaman? 2022 Açık öğretim üniversite kayıt tarihleri!

Üniversite öğrenimini açıktan tamamlamak isteyen ve sınavsız 2. üniversite okumak isteyen adaylar açık öğretim AÖF, AUZEF ve ATA AÖF kayıt tarihlerini ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Açık öğretim fakültelerinde hem lisans hem de ön lisans bölümleri yer alıyor. Peki AÖF, AUZEF VE ATA AÖF kayıtları ne zaman? 2022 Açıköğretim üniversite kayıt tarihleri...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak.

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KAYITLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 1 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında alınacak. Kayıtlar basvuru.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 29 Ağustos - 2 Ekim tarihleri arasında alınacak. Kayıtlar ataaof.edu.tr adresinden yapılacak.



