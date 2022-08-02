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AÖF, AUZEF VE ATA AÖF kayıtları ne zaman? 2022 Açık öğretim üniversite kayıt tarihleri!

02.08.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık öğretim fakülteleri, üniversite öğrenimini açıktan tamamlamak isteyen ve sınavsız 2. üniversite okumak isteyen binlerce üniversite adayı tarafından tercih ediliyor. 2022 açık öğretim fakülteleri kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı. Açık öğretime kayıt yaptırmak için, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi veya Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nden birine belirli tarihler aralığında kayıt yaptırmak gerekiyor. İşte AÖF, AUZEF ve ATA AÖF 2022 kayıt tarihleri...

AÖF, AUZEF VE ATA AÖF kayıtları ne zaman? 2022 Açık öğretim üniversite kayıt tarihleri!

Üniversite öğrenimini açıktan tamamlamak isteyen ve sınavsız 2. üniversite okumak isteyen adaylar açık öğretim AÖF, AUZEF ve ATA AÖF kayıt tarihlerini ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Açık öğretim fakültelerinde hem lisans hem de ön lisans bölümleri yer alıyor. Peki AÖF, AUZEF VE ATA AÖF kayıtları ne zaman? 2022 Açıköğretim üniversite kayıt tarihleri...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak.

AÖF KAYIT BİLGİLERİ VE BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

aöf

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KAYITLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 1 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında alınacak. Kayıtlar basvuru.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak.

auzef

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 29 Ağustos - 2 Ekim tarihleri arasında alınacak. Kayıtlar ataaof.edu.tr adresinden yapılacak.

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