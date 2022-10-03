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AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman yapılacak? 2022 AÖF kayıt yenileme ücreti kaç TL?

03.10.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF kayıt yenileme tarihleri, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Beklenen açıklama Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen öğrenciler konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman yapılacak? 2022 AÖF kayıt yenileme ücreti kaç TL?

AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman yapılacak? 2022 AÖF kayıt yenileme ücreti kaç TL?

AÖF kayıt yenileme sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri üniversitenin Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Peki, AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman yapılacak? 2022 AÖF kayıt yenileme ücreti kaç TL?

AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü başladı.

Başvuru süreci 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları ise 22 Ağustos saat 09:00 - 17 Ekim saat 17:00 tarihleri ve saatlari arasında yapılabilecek.

Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

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Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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