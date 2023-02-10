AÖF kayıt yenileme ne zaman, bütünleme sınavları ertelendi mi? Deprem sonrası Anadolu Üniversitesi'nden 'AÖF bahar dönemi' açıklaması

kayıtları ertelendi mi, sorusu deprem nedeniyle basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu. YÖK'ten yapılan duyuruda, ikinci bir açıklamaya kadar bütün yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışının ertelendiği belirtilmişti. Anadolu Üniversitesi'nden de 'AÖF bahar dönemi' konusunda açıklamada bulunuldu. AÖF kayıt yenileme tarihleri ile bütünleme sınavlarına ilişkin detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. İşte ayrıntılar...

AÖF KAYIT TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

AÖF kayıt yenileme tarihi Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrası merak konusu oldu.

Üniversitenin Twitter hesabında YÖK'ün kararına yer verildi:

"Yükseköğretim Kurulu'nun kararına göre bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir."

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF kayıt tarihi için henüz açıklamada bulunulmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖF 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI NE ZAMAN

Anadolu Üniversitesi'nin akademik takviminde yer alan detaylara göre ' AÖF kayıt tarihleri' şu şekilde:

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri: 13-24 Şubat 2023

Ders seçim işlemi Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan AÖF sayfası Öğrenci Otomasyonu ekranı üzerinden yapılacak.

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerine yönelik yapılan açıklamaya göre; ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü, saat 22:00’de bitecek.

