AÖF kayıtları ne zaman? AÜ açıköğretim fakültesi kayıtları başladı mı? 2022 AÖF, AUZEF, ATA AÖF kayıt tarihleri

AÖF kayıtları için geri sayım başladı. Akademik takvimlerin açıklanmasıyla beraber AÖF kayıt tarihleri de belli olmuş oldu. Bir çok kişi arama motorlarında konuya ilişkin "AÖF kayıtları ne zaman? AÜ açıköğretim fakültesi kayıtları ne zaman başlıyor? Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman?" şeklinde aramalar yaptı. İşte 2022-2023 AÖF kayıt tarihleri, kayıt yenileme ve tüm merak edilenler...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYIT TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında yapılabilecek.

Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KAYIT TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite kayıtları 1 Ağustos – 16 Eylül arasında yapılabilecek.

AUZEF ikinci üniversite kayıtları için başvurular basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturdup program tercihi yaptıktan sonra tamamlanmış olacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ATA AÖF) KAYITLARI TARİHLERİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları 06 Haziran - 02 Ekim tarihleri arasıda, kesin kayıtları ise 29 Ağustos – 2 Ekim arasında alınacak.

2022-2023 AÖF KAYIT TAKVİMİ



