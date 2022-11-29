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AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

29.11.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF güz dönemi sınav tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2022-2023 eğitim yılının AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

AÖF öğrencileri, AÖF sınavları hakkında araştırma yapmaya başladı. Kasım ayının son günlerinin gelmesiyle AÖF sınavları hakkında aramalar arttı. AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022 olarak belirlendi. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Güncel bilgiler geldiğinde, detaylar sayfamızda yer alacak.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022'de tamamlanacak. AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023'te düzenlenecek.

AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavı 15-16 Nisan 2023'te yapılacak. AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023'te olacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI 2023 NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023'te yapılacak.


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