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AÖF SINAV TARİHLERİ 2023- 2024: AÖF sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi? Açıköğretim Fakültesi güz/bahar dönemi sınav takvimi

26.09.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken birçok kişi internette Eskişehir Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz/bahar dönemi sınav takvimini araştırmaya başladı. Sınavların online olarak değil yüz yüze gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, tarih belli mi? İşte 2023 -2024 eğitim öğretim dönemi AÖF sınav tarihleri hakkında detaylar...

AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Güz dönemi sınavları 09 - 10 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak. Eskişehir Anadolu üniversitesi güz ve bahar dönemi AÖF sınav tarihleri takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte AÖF sınav tarihleri ile ilşgili merak edilenler...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınav tarihleri belli oldu.

Yapılan açıklamnaya göre tarihler şu şekilde:

Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20- 21 Ocak 2024
Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024
Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

AÖF SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF sınavlarının online yapılması bekleniyor. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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