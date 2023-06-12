AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2023: AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak, çevrimiçi mi yüz yüze mi olacak?

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu için kayıtlarını yapıp, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini gerçekleştirecekler. AÖF yaz okulu sınav tarihleri merak konusu oldu. AÖF yaz okulu sınavları ile ilgili detaylar haberimizde...

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AÖF yaz okulu kayıtları 03 Temmuz'da başlayacak.

Kayıt işlemleri için son başvuru tarihi 7 Temmuz 2023 olarak açıklandı.

AÖF haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos'ta yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ÇEVRİMİÇİ Mİ, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa çevrimiçi mi yapılacağına dair henüz detaylar henüz açıklanmadı.

Konuya dair ayrıntılar netleştiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.



