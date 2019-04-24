Mynet Trend

AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖL sınav sonuçları sorgulama

kutay.kaya kutay.kaya
TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.04.2019 08:52 | Son Güncelleme

7 Nisan’da gerçekleştirilen 2. dönem AÖL sınavlarının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. MEB’in çalışma takvimine göre sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar AÖL sınav sonuç tarihini araştırmaya başladı.

AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖL sınav sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan 2019 iş takvimine göre 2. dönem AÖL sınav sonuçları 30 Nisan Salı günü açıklanacak. AÖL öğrenci girişi sayfasından duyurulacak olan sonuçları adaylar öğrenci numarası ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Sınav sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra ise AÖL 3. dönem kayıtları başlayacak.

AÖL sınav sonucu sorgulaması için TIKLAYINIZ!

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı AÖL öğrenci sayfasından sonuçları öğrenebilmek mümkün. Bu sayfada yer alan;

Güvenlik kodu,

Öğrenci numarası,

Şifre bilgileri doldurulduktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ulaşabiliyorlar.

Web sitesi haricinde adaylar, Android veya iOS cihazlarına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Açık Öğretim Liseleri uygulamasını indirerek de sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Uygulamadan yararlanmak isteyen öğrencilerin yine aynı şekilde öğrenci numaraları ve şifreleriyle uygulamaya giriş yapmaları gerekli.

Uygulama üzerinden sınav sonuçlarını sorgulama işlemi haricinde, ders seçme, dönem bilgileri, kredi bilgileri gibi ekranlara da erişim sağlamak mümkün.

E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN AÖL SINAV SONUCU SORGULAMAK MÜMKÜN MÜ?

E-devlet sistemi üzerinden açık öğretim liseleriyle ilgili çeşitli işlemler yapmak mümkün. Ancak AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemi e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilemiyor. AÖL öğrencileri e-devlet sistemi üzerinden;

Öğrenci durum belgesi sorgulama ve doğrulama,

Mezuniyet belgesi sorgulama ve doğrulama,

Hizmete özel öğrenci durum belgesi sorgulama ve doğrulama işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu 2019 yılı iş takvimine göre AÖL 3. dönem kayıtları 2 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Mayıs tarihinde sona erecek. 3. dönem kayıtlarının tamamlanmasının ardından 3 Temmuz’da sınav yerleri açıklanacak. Sınav tarihleri belli olduktan sonra 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde ise 3. dönem AÖL sınavları gerçekleştirilecek.

Üç oturumda gerçekleştirilecek olan 3. Dönem sınavlarının son oturumu saat 14:00’da gerçekleştirilecek. Sınavla ilgili detaylar ve bilgiler yine Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Liseleri resmi internet sitesi http://maol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacak.

AÖL KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Açık öğretim liselerine, ilkokul veya ortaöğretim mezunları, lise eğitimini yarıda bırakmış veya tasdikname almış herkes başvurabilir. AÖL kayıt sırasında adaylardan;

T.C. kimlik numarası,

Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık,

İlk veya ortaöğretim mezuniyet belgesi,

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren dekont istenmektedir.

PARTNEREmilia Clarke hakkında az bilinen gerçekler!Emilia Clarke hakkında az bilinen gerçekler!
MSÜ tercihleri nasıl yapılır?MSÜ tercihleri nasıl yapılır?
2019 illere göre celp tarihleri2019 illere göre celp tarihleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb aöl sınav sonuçları aöl ne zaman sonuç sorgulama aöl sonuçları

En Çok Okunan Trend Haberler

'Kemerlerinizi bağlayın, denize zorunlu iniş yapıyoruz'

'Kemerlerinizi bağlayın, denize zorunlu iniş yapıyoruz'

Survivor'da büyük kavga! Diskalifiye mi olacaklar! Acun açıkladı

Survivor'da büyük kavga! Diskalifiye mi olacaklar! Acun açıkladı

Beşiktaşlı yıldızdan Dilan Çiçek Deniz'e mesaj!

Beşiktaşlı yıldızdan Dilan Çiçek Deniz'e mesaj!

21 yıl önceki Messi sosyal medyayı salladı!

21 yıl önceki Messi sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 MSÜ tercih kılavuzu ne zaman paylaşılacak? MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

2019 illere göre celp tarihleri

2019 illere göre celp tarihleri

Metrobüste taciz skandalı! Sosyal medyadan tepki yağıyor

Metrobüste taciz skandalı! Sosyal medyadan tepki yağıyor

Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, HDP'li Ayhan Bilgen'in elini sıkmadı

Garnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadı

Bodrum uçağında korku dolu anlar! 'Kemerlerinizi bağlayın, denize zorunlu iniş yapıyoruz'

'Kemerlerinizi bağlayın, denize zorunlu iniş yapıyoruz'

Buket Aydın işten mi çıkarıldı? Kanal D'den flaş açıklama

İşten mi çıkarıldı? Flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.