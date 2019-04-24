AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖL sınav sonuçları sorgulama

Uygulama üzerinden sınav sonuçlarını sorgulama işlemi haricinde, ders seçme, dönem bilgileri, kredi bilgileri gibi ekranlara da erişim sağlamak mümkün.

Web sitesi haricinde adaylar, Android veya iOS cihazlarına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Açık Öğretim Liseleri uygulamasını indirerek de sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Uygulamadan yararlanmak isteyen öğrencilerin yine aynı şekilde öğrenci numaraları ve şifreleriyle uygulamaya giriş yapmaları gerekli.

Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan 2019 iş takvimine göre 2. dönem AÖL sınav sonuçları 30 Nisan Salı günü açıklanacak. AÖL öğrenci girişi sayfasından duyurulacak olan sonuçları adaylar öğrenci numarası ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Sınav sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra ise AÖL 3. dönem kayıtları başlayacak.

E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN AÖL SINAV SONUCU SORGULAMAK MÜMKÜN MÜ?

E-devlet sistemi üzerinden açık öğretim liseleriyle ilgili çeşitli işlemler yapmak mümkün. Ancak AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemi e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilemiyor. AÖL öğrencileri e-devlet sistemi üzerinden;

Öğrenci durum belgesi sorgulama ve doğrulama,

Mezuniyet belgesi sorgulama ve doğrulama,

Hizmete özel öğrenci durum belgesi sorgulama ve doğrulama işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu 2019 yılı iş takvimine göre AÖL 3. dönem kayıtları 2 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Mayıs tarihinde sona erecek. 3. dönem kayıtlarının tamamlanmasının ardından 3 Temmuz’da sınav yerleri açıklanacak. Sınav tarihleri belli olduktan sonra 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde ise 3. dönem AÖL sınavları gerçekleştirilecek.

Üç oturumda gerçekleştirilecek olan 3. Dönem sınavlarının son oturumu saat 14:00’da gerçekleştirilecek. Sınavla ilgili detaylar ve bilgiler yine Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Liseleri resmi internet sitesi http://maol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacak.

AÖL KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Açık öğretim liselerine, ilkokul veya ortaöğretim mezunları, lise eğitimini yarıda bırakmış veya tasdikname almış herkes başvurabilir. AÖL kayıt sırasında adaylardan;

T.C. kimlik numarası,

Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık,

İlk veya ortaöğretim mezuniyet belgesi,

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren dekont istenmektedir.



