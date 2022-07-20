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AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖL sınavı online mı? Açık lise sınavları tarihleri bilgisi!

20.07.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL dönem sınavına girecek binlerce açık lise okuyan aday, "AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖL sınavı online mı? sorularına yanıt arıyor. Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girecek adaylar konuya ilişkin yaptıkları sorgulamaları sürdürüyor. Peki AÖL sınavı ne zaman? AÖL 3. dönem sınavı online mı yapılacak? İşte Açık lise sınav tarihleri...

AÖL 3. dönem sınavına az bir zaman kala, sınava girecek adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. Liseyi açıktan tamamlamak isteyen birçok kişi MEB tarafından yapılacak AÖL sınavı hakkında açıklama bekliyor. Açık Lise sınavı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları MEB tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖL sınavı online mı? Açık lise sınavları tarihleri bilgisi...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

AÖL İLE İLGİLİ DUYURULAR

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Duyuruların tamamına aşağıdaki MEB AÖL sınavları duyurusundan ulaşabilirsiniz.

http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_07/08093817_2021-2022_3.Donem_Sinav_Duyurusu.pdf

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Anahtar Kelimeler:
AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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