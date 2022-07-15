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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak? İşte sınav tarihleri!

15.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB tarafından tarihleri belirlenen Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girecek adaylar sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. İlk 2 sınav gerçekleşmişti sıra 3. sınavda. Temmuz ayında yapılması beklenen AÖL sınavı için MEB'ten açıklama geldi. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak? İşte sınav tarihleri!

AÖL sınavlarının tarihleri temmuz ayı itibariyle sık araştırılıyor ve sınavın ne şekilde yapılacağı da merak ediliyor. Liseyi açıktan tamamlamak isteyen birçok kişi MEB'ten açıklama bekliyordu. AÖL ile ilgili merak edilen soruların yanıtları MEB tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. Peki 2022 AÖL sınavları ne zaman? işte yanıtı...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

AÖL İLE İLGİLİ DUYURULAR

  • Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

    1. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

  • Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

  • Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Duyuruların tamamına aşağıdaki MEB AÖL sınavları duyurusundan ulaşabilirsiniz.

http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_07/08093817_2021-2022_3.Donem_Sinav_Duyurusu.pdf

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AÖL Milli Eğitim Bakanlığı aöl 3. dönem sınavları
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