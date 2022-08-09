AÖL kayıt yenileme ne zaman 2022? AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihi!

AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ayrıntıları öğrenmek isteyen birçok kişi internette araştıma yapmaya devam ediyor. "AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?", "AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?" soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanıyor. Ayrıntılar haberimizde...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2022?

AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama bulunulmadı.

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi açıklandığında kayıt tarihleri de belli olacak.

AÖL KAYIT BELGELERİ NELERDİR?

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;