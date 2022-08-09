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AÖL kayıt yenileme ne zaman 2022? AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihi!

09.08.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL kayıt yenileme ne zaman 2022? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere 2022-2023 yılına ilişkin ilk dönem öncesi öğrencilerin açıklanan süre zarfında kayıtlarını tamamlaması ve belirlenen ücreti yatırmaları gerekiyor. Peki AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

AÖL kayıt yenileme ne zaman 2022? AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihi!

AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ayrıntıları öğrenmek isteyen birçok kişi internette araştıma yapmaya devam ediyor. "AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?", "AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?" soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanıyor. Ayrıntılar haberimizde...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2022?

AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama bulunulmadı.

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi açıklandığında kayıt tarihleri de belli olacak.

AÖL KAYIT BELGELERİ NELERDİR?

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

  • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

  • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

  • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

  • Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
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