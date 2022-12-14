EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖL SINAV SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL SINAV SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

14.12.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları tarihi, online gerçekleştirilen açık lise sınavlarının sona ereceği 20 Aralık tarihinin yaklaşması nedeniyle merak konusu oldu. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL SINAV SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı 20 Aralık'a kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online olarak yapılan sınavların ardından açıklanacak. Birçok kişi internette, "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için henüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklamada bulunulmadı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI

AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavları, 9 Aralık Cuma günü saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 Salı günü saat 23:59 arasında çevrimiçi (online) olarak yapılacak.

AÖL

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencilere sınavda 20 soru sorulur.

Açık Lise öğrencilerinin online sınavlarda soruları yanıtlamaları için 25 dakika süreleri bulunmaktadır. Bu süre dolduğunda öğrenciler, çevrim içi sınav ekranında sorulara yanıt veremez.

Öğrenciler için ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Açık Lise oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Puan hesaplaması yapılırken sadece doğru yanıtlar dikkate alınır.

Sınavlarda her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5’dir. En az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi başarıyla tamamlamış sayılır.

Açık Lise çevrim içi sınav ekranında, başka sekme veya tarayıcıya geçmek yasaktır. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin sınavları iptal edilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALES sonuçları açıklandıALES sonuçları açıklandı
İSG soruları ve cevapları yayınlandı! İSG soruları ve cevapları yayınlandı!
BİLSEM sınav yayımlandıBİLSEM sınav yayımlandı
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı aöl sınav sonuçları aöl sınav sonuçları ne zaman açıklanacak meb ilkay kutlama liverpool maçı maç saati mohamed salah şampiyonluk kutlamaları kutlamaları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor?

15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor?

YKS 2023 ne zaman yapılacak?

YKS 2023 ne zaman yapılacak?

YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak?

YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.