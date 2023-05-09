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AÖL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarında

08.05.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Açık Öğretim Lisesi dönem sınavları belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. AÖL 2. dönem sınavlar 24 Nisan ve 30 Nisan tarihleri aralığında yapıldı. AÖL sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin erişimine açılacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarında

AÖL sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yakın zamanda yapılacak. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan'da başlayıp 30 Nisan 2023 Pazar günü sona erdi. Şimdi gözler AÖL sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında tarih bilgisi verilmedi. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapıldı.
Sonuçların on gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL kayıt yenileme işlemi 16 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak ve 23 Haziran tarihinde sona erecek. 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerimizden, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 17 Temmuz 2006 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamaz.

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