AÖL sınav tarihleri ne zaman? 3. dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÖL sınav tarihleri ne zaman? Sınava ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Çok sayıda Açık Öğretim Lisesi öğrencisi arama motorlarında "3. dönem AÖL sınavları online mı", "sınav yüz yüze mi yapılacak?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları, Açık Lise sınav tarihleri ve sınavların uygulanış şekline ilişkin bilgiler haberimizde...
AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı.
AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.
Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. Dönem sınavı Sınavı online olarak yapılacak.
AÖL konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1. Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.
Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.
Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.