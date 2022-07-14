AÖL sınavları ne zaman 2022? AÖL sınavları nasıl yapılacak? Online mı, yüz yüze mi? Açık lise sınav tarihleri!

AÖL sınav tarihleri ne zaman? Sınava ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Çok sayıda Açık Öğretim Lisesi öğrencisi arama motorlarında "AÖL sınavları nasıl yapılacak?", "AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları, Açık Lise sınav tarihleri ve sınavların uygulanış şekline ilişkin bilgiler haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN 2022?

AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı.

AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.

AÖL SINAVI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. Dönem sınavı Sınavı online olarak yapılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN 'AÖL' AÇIKLAMASI

AÖL konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Online Sınavla ilgili olarak, “İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.