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AÖL sınavları ne zaman 2022? AÖL sınavları nasıl yapılacak? Online mı, yüz yüze mi? Açık lise sınav tarihleri!

14.07.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav tarihleri ve sınavların çevimiçi mi yoksa yüz yüze mi yapılacağı açık lise öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamada bulunulmuştu. Peki AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları nasıl yapılacak? Online mı, yüz yüze mi? İşte açık lise sınav tarihleri ve detaylar...

AÖL sınavları ne zaman 2022? AÖL sınavları nasıl yapılacak? Online mı, yüz yüze mi? Açık lise sınav tarihleri!

AÖL sınav tarihleri ne zaman? Sınava ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Çok sayıda Açık Öğretim Lisesi öğrencisi arama motorlarında "AÖL sınavları nasıl yapılacak?", "AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları, Açık Lise sınav tarihleri ve sınavların uygulanış şekline ilişkin bilgiler haberimizde...

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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN 2022?

AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı.

AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.

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AÖL SINAVI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. Dönem sınavı Sınavı online olarak yapılacak.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN 'AÖL' AÇIKLAMASI

AÖL konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

  1. Online Sınavla ilgili olarak, “İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

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  1. Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

  2. Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.

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