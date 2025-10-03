Apandisit şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Genç kadın hayatının şokunu yaşadı: 'Birden ortaya çıktı'

İngiltere’nin Burnley kentinde sağ tarafındaki şiddetli ağrı ve kan kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Megan Isherwood, doktorları şaşkına döndürdü.

TESTİ NEGATİF ÇIKTI AMA BEBEK GÖRÜNDÜ

Doktorlar, hastanede yapılan ultrason ve BT taramasında küçük bir bebek fark etti. Hamilelik testinin negatif çıktığını belirten genç kadın, durumu netleştirmek üzere başka bir hastaneye sevk edildi. Genç kadın doğumu da ambulansta yaptı.

Bebek, doğduktan 16 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Isherwood, hiçbir şekilde belirti yaşamadığını söyledi.