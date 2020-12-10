Apar topar hastaneye kaldırılan Simge'den haber var

Simge Sağın, dün akşam şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastanelik oldu. Apandisit teşhisi konan, 39 yaşındaki Sağın apar topar ameliyata alındı.

Apandisit ameliyatı olan Simge Sağın, taburcu oldu.

Hastane odasından çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Simge açıklamasında şunları söyledi:

"Herkese merhabalar. Taburcu oldum ve sağlık durumum gayet iyi... Arayan soran herkese, beni tanımadan bile olsa dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyorum."

