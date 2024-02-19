Apar topar nasıl yazılır? Apar topar ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede sözcük öbeklerinin doğru bir şekilde yazılması için TDK tarafından kullanıcılara sunulan yazım kurallarına hakim olunması gerekir. Özellikle birleşik kelimeler ve ikilemeler gibi sözcük türlerinin doğru yazılışları çoğu zaman karıştırılır. Ancak ikilemeler söz konusu olduğu zaman tek bir kuralın öğrenilmesi doğrultusunda bu kategoride yer alan ifadelerin tamamı yazılı dilde doğru bir şekilde kullanılabilir. Apar topar kelimesinin Türkçe yazım kurallarına uygun olan kullanımı da bu kural çerçevesinde açıklanabilir. Ardından ilgili ifadenin cümle içerisindeki kullanımı incelenerek apar topar zarfının doğru yazılışı tam olarak öğrenilebilecektir.

Apar topar nasıl yazılır?

Türkçede bir sözcüğün anlamının pekiştirilmesi için oluşturulan ikilemeler genellikle aynı kelimenin tekrar edilmesi ile ortaya çıkar. Buna ek olarak bir sözcüğün ardından bu sözcüğün içerdiği seslerin tekrarlandığı bir kelimenin getirilmesiyle oluşturulan ikilemeler de vardır. Türkçede gerek günlük konuşma dilinde gerek ise yazılı dilde sıkça kullanılan apar topar ifadesi de ikilemeler arasındadır.

Bu sözcük öbeğinin 2 ayrı kelimeden oluşması ise "Apar topar ayrı mı yazılır?" sorusuna yanıt aranmasına yol açan temel nedendir. Dolayısıyla TDK Yazım Kılavuzu ile güncel sözlüğü kapsamında yer alan bilgiler derlenerek apar topar doğru yazılışı üzerine açıklama yapılmalıdır.

Zarf türündeki sözcüklerden olan apar topar kelimesi 2 ayrı ögeden oluşur. Bu ifadenin TDK güncel çevrim içi sözlüğünde yer alan tanımı ise telaş ve acele ile şeklindedir. Bir eylemin telaş ve acele ile yapıldığını veya gerçekleştiğini temsil eden apar topar ifadesi ikilemeler kategorisinde yer aldığı için ayrı olarak yazılmalıdır. Yani "Apar topar TDK’ye göre nasıl yazılır?" diyen kişilere aktarılması gereken detaylı gösterimler aşağıdaki gibidir:

Apar topar (doğru kullanım)

(doğru kullanım) Apartopar (yanlış kullanım)

Apar topar bitişik mi yazılır?

2 ayrı sözcükten oluşan ifadelerin bitişik mi ayrı mı yazılması gerektiği kimi durumlarda kafa karıştırıcı olabilir. Ancak Türkçe yazım kuralları kapsamında yer alan bilgilere hakim olunduğu takdirde bu gibi problemler ortadan kalkar. Apar topar TDK tarafından ikilemeler arasında bulunduğu belirtilen zarf sözcüklerindendir. Dolayısıyla ikilemelerin ayrı olarak yazılması gerektiği bilgisi unutulmamalıdır. Böylelikle apar topar zarfının cümle içerisinde bitişik değil ayrı olarak yazılacağı anlaşılır hâle gelir.

Buna ek olarak bir sözcük öbeğinin nasıl yazıldığının öğrenilmesi için çeşitli cümle örneklerine göz atılmasında da yarar vardır. Dolayısıyla apar topar sözcük öbeğinin TDK tarafından onaylanan doğru yazılışını yakından incelemek isteyenlere aşağıdaki cümle örnekleri sıralanmalıdır:

Dün aldığımız kötü haberden sonra apar topar memleketimize doğru yola çıktık.

İşe apar topar hazırlanıp gittiğim için eşyalarımın birçoğunu yanıma almayı unutmuşum.

Geç kalkıp apar topar hazırlanmak yerine uyku düzenini yeniden oluşturmayı denemeni tavsiye ederim.





