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Apartı ateşe verip çıkıp odasına uyuyan kundakçı tutuklandı

27.12.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de yaşadığı 48 dairenin bulunduğu 8 katlı apartı yakmaya çalışması nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kundakçı, konunun yerel ve ulusal basında yer almasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gece Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda; 8 katlı 48 dairelik apartta yaşayan İ.T. (49), aracını park ettikten sonra elindeki soba tutuşturma jeli olan şişeyle içeriye girdi. Asansörle en üst katta çıkan İ.T., zemin kata kadar merdivenlerden inerken her katın duvarları, yerler, girişler ve korkuluklarına soba tutuşturma jeli sürdü. Her katı ateşe vere vere çıkışa gelen İ.T., kimsenin dışarıya çıkamaması için apart girişini de ateşe verdikten sonra rahat tavırlarla binadan ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hatlarda tutuşturulan jelleri söndürerek, yangının büyümesini önledi. Güvenlik güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen saldırgan İ.T., kısa bir süre önce yakmaya çalıştığı aparttaki odasında uyurken yakalandı. Saldırganın jelleri ateşe verdikten sonra kapının önünde beklediği, yangını söndürme çalışmalarını takip etiği ve daha sonra odasına çıkıp uyuduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmesi apart sakinlerinin tepkisine neden oldu. Binayı ateşe vermesinin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan İ.T., olayın yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almasının ardından yeniden gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen kundakçı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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