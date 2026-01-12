Apartman dairesinde insan kalıntıları bulundu: 65 yaşındaki şüpheli evin içinden çıktı

İngiltere’nin Merseyside bölgesindeki St Helens kentinde bir apartman dairesinde insan kalıntıları bulunması büyük paniğe yol açtı. Olayla ilgili 65 yaşındaki bir kişi tutuklandı, soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

POLİS İHBAR ÜZERİNE EVE GİTTİ

Merseyside Polisi, Cumartesi günü saat 11.30 sıralarında Geralds Court’taki bir adrese, “güvenlik endişesi” ihbarı üzerine ekip gönderdi. Eve giren polis ekipleri, dairede insan kalıntılarıyla karşılaştı.

65 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay yerinde gözaltına alınan George Gordon (65),

“Cesedin yasal ve uygun şekilde defnedilmesini engellemek” ve

“Adli tabibin görevini yapmasını engellemek”

suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi.

BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin tutuklu yargılanmasına karar verildiği ve Pazartesi günü Liverpool Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılacağı açıklandı. Polis, dairede bulunan kalıntıların henüz kimliğinin tespit edilmediğini bildirdi. Adli incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında 58 yaşındaki bir başka kişi, “suçluya yardım etme” şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin polis nezaretinde sorgulandığı öğrenildi.