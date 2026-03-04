Mynet Trend

Apartman yapmak için kazarken yanlışlıkla buldular! Tam 500 yıllık

Belçika’da yeni bir apartman kompleksi için yürütülen hazırlık çalışmaları sırasında işçiler, 16. yüzyıldan kalma bir İspanyol kalesinin kalıntılarını ortaya çıkardı. Arkeologlar, keşfi 'arkeolojik bir hazine' olarak nitelendirdi.

Apartman yapmak için kazarken yanlışlıkla buldular! Tam 500 yıllık

Ortaya çıkarılan kale, 16. yüzyılda V. Charles tarafından, Ghent halkı üzerindeki hakimiyetini pekiştirmek amacıyla inşa ettirilmişti. Zamanla harabeye dönen yapı, 19. yüzyılda büyük ölçüde bir mahalleyle kaplanmış ve kalıntıları yer altında kalmıştı. Ancak apartman inşaatı için yapılan yıkım çalışmaları, kalenin tüm kalıntılarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

Belçika kamu yayın kuruluşu VRT NWS’nin aktardığına göre, kazılar sırasında sadece kale duvarları değil, aynı zamanda çok daha eski dönemlere ait bulgular da ortaya çıkarıldı.

'ARKEOLOJİK BİR HAZİNE'

Kazıyı yöneten arkeolog Robby Vervoort, alanı 'arkeolojik bir hazine' olarak tanımladı. Özellikle ekibin her şeyin atıldığı çukur olarak adlandırdığı bölüm dikkat çekiyor. Vervoort, o dönemde çöplerin bu çukura atıldığını ve bu nedenle bulunan kalıntıların olağanüstü derecede iyi korunmuş olduğunu belirtti.

Arkeologlar, çukurdan çıkarılacak hayvan kemikleri, tohumlar ve polenler sayesinde burada konuşlanmış İspanyol askerlerinin beslenme alışkanlıklarını ortaya koymayı hedefliyor.

MANASTIR VE ORTAÇAĞ MEZARLIĞI

Kale, muhtemelen 7. yüzyılda inşa edilen ve Ghent’teki ilk yapı olarak kabul edilen Aziz Bavo Manastırı’nın üzerine inşa edilmişti. Manastırdan yalnızca kalıntılar günümüze ulaşmış olsa da mezarlık alanı hala korunuyor.

Kazılarda 13. ile 16. yüzyıllar arasına tarihlenen düzinelerce ortaçağ iskeleti bulundu. Bu bulgular, bölgenin yüzyıllar boyunca kesintisiz yerleşime sahne olduğunu gösteriyor.

TARİH ÖNCESİNE UZANAN İZLER

Kazı alanından çıkarılan eserler arasında cam kaseler, şarap şişesi parçaları, seramikler, Roma dönemine ait yapı malzemeleri ve çakmaktaşı aletler yer alıyor. Bu buluntular, bölgede tarih öncesi dönemlerden itibaren yaşam olduğuna işaret ediyor.

İNŞAAT PLANI DEĞİŞTİ

Manastır yapılarının bir kısmı zaten koruma altında olduğu için apartman kompleksi, alanın tarihi dokusuna zarar vermemek amacıyla büyük ölçüde bodrumsuz inşa edilecek.

Vervoort, "Her şeye dokunmuyoruz. Geleceğin arkeologlarının çok daha gelişmiş araçlara sahip olacağına inanıyoruz. Onlar, burada hala bulunabilecek kalıntılar üzerinde çalışmaya devam edebilecekler" diyerek alanın bir bölümünün bilinçli olarak korunacağını vurguladı.

