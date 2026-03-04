Milyonları kandıran fotoğraflar! ABD'li sarışın komutan sosyal medyada gündem oldu

ABD ve İsrail’in İran eksenli operasyonlarının sürdüğü kritik bir dönemde, sosyal medyada dolaşıma sokulan sahte içerikler yeniden tartışma yarattı. Üniformalı, sarışın ve yüksek rütbeli bir Amerikan askeri olarak tanıtılan kadın figürün yer aldığı paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Görsellerde söz konusu kişinin ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile birlikte poz verdiği kareler yer aldı. Paylaşımlar binlerce beğeni ve yorum alırken, birçok kullanıcı görüntüleri gerçek sandı.

Ancak yapılan dijital incelemelerde, fotoğrafların yapay zeka teknolojisi kullanılarak üretildiği ve gerçekte böyle bir komutanın bulunmadığı belirlendi. Uzmanlar, özellikle kriz ve çatışma dönemlerinde bu tür içeriklerin daha hızlı yayıldığına dikkat çekerek, görsellerin kaynağının mutlaka doğrulanması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu olay, yapay zeka destekli içeriklerin dezenformasyon amacıyla kullanılabileceğini bir kez daha gözler önüne sererken, sosyal medya kullanıcılarının sahte hesap ve görsellere karşı daha temkinli olması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.

Instagram'da 'jessicaa.foster' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan sözde komutanın 875 bin takipçisi bulunuyor.