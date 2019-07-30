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Apartmandan kopan cam kaplama böyle düştü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2019 09:00 | Son Güncelleme

Bilecik'te bir apartmanın cam penceresi üzerine yapılan cam kaplama yolda yürüyen bir kadının üzerine düştü. Yaralanan kadın ambulansa hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde 2 kızı ve bir torunu ile birlikte yürüyen Aynur Göksu (54) 5 katlı bir binanın 2'inci katındaki cam pencerenin üzerinde bulunan cam kaplama düştü. Kanlar içinde yere düşen kadına çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaparken, yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yere düşen 1 metre boyundaki kaplama cam kırılmazken, yaşlı kadının yanındakiler şans eseri olayı yara almadan atlattı.

Öte yandan binaya yapılan dış cephe kaplama sonrası camların estetik açısından güzel gözüksün diye camın üzerine cam kaplama yapıldığı öğrenildi. Bina altında ve yanında bulunan esnaf diğer cam kaplamaların düşmesinden korkarken, bir an önce bu duruma bir el atılması istedi.

"AMBULANSI ARADI, 5-10 DAKİKA İÇİNDE GELDİ"

Olayı görgü şahısı binanın altında bulunan dükkanda çalışan Burak Aksu, kendisinin sese çıktığı anlatarak, "Ben çıktığımda cam arabanın yanında yaslı bir şekilde duruyordu. Kadında yerde yatıyordu. Ambulansı aradık, 5-10 dakika içinde geldi. Hastayı hastaneye gönderdik. Kadın baygın bir yatıyordu" dedi.

Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri olayın yaşandığı alanda geniş çaplı incelemeler yaptı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
CAM Bilecik

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