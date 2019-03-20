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Apex Legends 1. Sezon’da oyuncuları neler bekliyor?

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TEKNOLOJİ  | 20.03.2019 08:40 | Son Güncelleme

Fortnite’ı bir anda tahtından eden hem kendi oyuncu kitlesini oluşturan hem de Fortnite oyuncularını çalan Apex Legends, geçtiğimiz haftalarda büyük çaplı bir güncelleme almıştı.

Apex Legends 1. Sezon’da oyuncuları neler bekliyor?

Bu güncelleme ile oyunda yer alan silahların hasarları dengelenmişti. Bu dengeleme güncellemesinin ardından gözler oyunun 1. Sezon’una çevrilmişti. Bugün ise Respawn cephesinden ilk sezon resmi olarak açıklandı.

20 Mart 2019 tarihinde Türkiye saati ile 20:00‘da başlayacak olan ilk sezon ile Battle Pass sistemi de oyuna dahil ediliyor. 950 Apex Coins karşılığında satın alınabilecek olan Battle Pass ile Lifelife Revolutionary, Wraith Survivor ve Mirage Outlaw kostümlerine ücretsiz olarak erişebileceksiniz.

Battle Pass sahipleri seviye atladıkça ise yeni kostüm, badge ve yeni karakterlere sahip olma şansına sahip. Battle Pass’e sahip olmayan herkese de Wild Frontier Legend Skin, 5  adet Apex Packs ve 18 Wild Frontier Stat Trackers ücretsiz olarak sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Apex Legends oyun

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