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Apex Legends'ın son güncellemesi oyuncu ilerlemelerini sildi!

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TEKNOLOJİ  | 04.04.2019 07:24 | Son Güncelleme

Respawn Entertainment'ın Apex Legends için yayınladığı son güncelleme bazı istenmeyen durumlara yol açtı.

Apex Legends'ın son güncellemesi oyuncu ilerlemelerini sildi!

1.1 sürüm numaralı güncelleme, Apex Legends oyuncularının bütün ilerlemelerini sıfırladı. Anında gelen şikayetler üzerine Respawn durumu incelediğini belirtip bütün sunucuları kapattı. Kısa süre içinde gelen ikinci bir güncellemeyle sorun giderildi.

Respawn'ın yaptığı açıklamaya göre, sorunun sebebi güncellemenin sonucunda oyuncuların bilgilerinin bulunmadığı başka sunuculara aktarılması. Bu nedenle bütün ilerlemeler sıfırlanmış gibi göründü. Ancak sorun kısa süre içinde çözülerek bütün oyuncular doğru sunuculara aktarıldı.

1.1 güncellemesi ise oyuna bazı ufak ama önemli yenilikler getirdi. Bu yeniliklerin başında lobiye gelen bir güzellik var. Artık oynadığınız son oyundaki takım arkadaşlarınızla tekrar oynamak istiyorsanız onları lobi ekranının sol tarafında görüp davet edebileceksiniz.

Güncellemenin bütün ayrıntılarına buradan göz atabilirsiniz.

fragtist

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Anahtar Kelimeler:
Electronic Arts güncelleme pc Playstation xbox one Apex Legends

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