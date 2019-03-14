Apex Legends sistem gereksinimleri

Titanfall’un geliştiricisi Respawn‘ın, EA‘nin baskılarına maruz kaldığı ve Battle Royale türünde bir oyun geliştirmeye başladığı söylenmişti. Bu söylenti dün doğrulandı ve Titanfall’un Titanları olmayan sürümü olarak nitelendirilen Apex Legends PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarındaki yerini aldı.
Battle Royale türündeki Apex Legends‘ın yayınlanması ile sistem gereksinimleri de belli oldu. Respawn, Apex Legends‘ı neredeyse her PC’de çalışması için çok güzel optimize etmiş. Fortnite’a direkt olarak rakip olacak olan Apex Legends’ın sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Apex Legends minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
İşlemci (AMD): AMD FX 4350 veya daha iyisi
İşlemci (Intel): Intel Core i3 6300 veya daha iyisi
RAM: 6 GB – DDR3 @1333 RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 7730
Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GT 640
Depolama: 22GB
Apex Legends önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
İşlemci (AMD): Ryzen 5 CPU veya daha iyisi
İşlemci (Intel): Intel Core i5 3570K veya daha iyisi
RAM: 8GB – DDR3 @1333 RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon R9 290
Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 970
Depolama: 22GB
Başarıdan başarıya imza atan Apex Legends’ın ilerleyen aylarda Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarına da gelmesi bekleniyor. Eğer EA, Fortnite ile mücadele etmek istiyorsa böyle bir hamle gerçekleştirmeli. Tüm platformlarda yer alan Fortnite, her ne kadar Apex Legends’ın karşısında kan kaybetse de rüzgar bir anda EA için tersine esebilir.
Respawn cephesinden gelen açıklamalara göre; Apex Legends’ın ilk sezonu Nisan ayı içerisinde başlayacak. İlk sezon öncesi oyunun büyük çaplı bir güncelleme alıp yeni silah ve haritaların ekleneceğini düşünüyoruz.
Son güncellemeler ile silahlar arasındaki dengesizliği düzelten Respawn, bakalım Apex Legends için ilerleyen dönemlerde nasıl bir hamle yapacak?
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