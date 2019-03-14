Apex Legends sistem gereksinimleri

Titanfall’un geliştiricisi Respawn‘ın, EA‘nin baskılarına maruz kaldığı ve Battle Royale türünde bir oyun geliştirmeye başladığı söylenmişti. Bu söylenti dün doğrulandı ve Titanfall’un Titanları olmayan sürümü olarak nitelendirilen Apex Legends PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarındaki yerini aldı.

Battle Royale türündeki Apex Legends‘ın yayınlanması ile sistem gereksinimleri de belli oldu. Respawn, Apex Legends‘ı neredeyse her PC’de çalışması için çok güzel optimize etmiş. Fortnite’a direkt olarak rakip olacak olan Apex Legends’ın sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Apex Legends minimum sistem gereksinimleri



İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

İşlemci (AMD): AMD FX 4350 veya daha iyisi

İşlemci (Intel): Intel Core i3 6300 veya daha iyisi

RAM: 6 GB – DDR3 @1333 RAM

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 7730

Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GT 640

Depolama: 22GB

Apex Legends önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

İşlemci (AMD): Ryzen 5 CPU veya daha iyisi

İşlemci (Intel): Intel Core i5 3570K veya daha iyisi

RAM: 8GB – DDR3 @1333 RAM

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon R9 290

Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 970

Depolama: 22GB