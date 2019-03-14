Mynet Trend

Apex Legends sistem gereksinimleri

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 14.03.2019 08:44 | Son Güncelleme

Titanfall’un geliştiricisi Apex Legends ile karşımıza çıktı. Oynaması ücretsiz olan Battle Royale türündeki Apex Legends sistem gereksinimleri ile adeta her PC’de çalışmak için optimize edilmiş. İşte Apex Legends sistem gereksinimleri.

Apex Legends sistem gereksinimleri

Titanfall’un geliştiricisi Respawn‘ın, EA‘nin baskılarına maruz kaldığı ve Battle Royale türünde bir oyun geliştirmeye başladığı söylenmişti. Bu söylenti dün doğrulandı ve Titanfall’un Titanları olmayan sürümü olarak nitelendirilen Apex Legends PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarındaki yerini aldı.

Battle Royale türündeki Apex Legends‘ın yayınlanması ile sistem gereksinimleri de belli oldu. Respawn, Apex Legends‘ı neredeyse her PC’de çalışması için çok güzel optimize etmiş. Fortnite’a direkt olarak rakip olacak olan Apex Legends’ın sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Apex Legends minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
İşlemci (AMD): AMD FX 4350 veya daha iyisi
İşlemci (Intel): Intel Core i3 6300 veya daha iyisi
RAM: 6 GB – DDR3 @1333 RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 7730
Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GT 640
Depolama: 22GB
Apex Legends önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
İşlemci (AMD): Ryzen 5 CPU veya daha iyisi
İşlemci (Intel): Intel Core i5 3570K veya daha iyisi
RAM: 8GB – DDR3 @1333 RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon R9 290
Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 970
Depolama: 22GB

Başarıdan başarıya imza atan Apex Legends’ın ilerleyen aylarda Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarına da gelmesi bekleniyor. Eğer EA, Fortnite ile mücadele etmek istiyorsa böyle bir hamle gerçekleştirmeli. Tüm platformlarda yer alan Fortnite, her ne kadar Apex Legends’ın karşısında kan kaybetse de rüzgar bir anda EA için tersine esebilir.

Respawn cephesinden gelen açıklamalara göre; Apex Legends’ın ilk sezonu Nisan ayı içerisinde başlayacak. İlk sezon öncesi oyunun büyük çaplı bir güncelleme alıp yeni silah ve haritaların ekleneceğini düşünüyoruz.
Son güncellemeler ile silahlar arasındaki dengesizliği düzelten Respawn, bakalım Apex Legends için ilerleyen dönemlerde nasıl bir hamle yapacak?

Xbox One oyunlarında büyük indirim!

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Apple yeni servislerini tanıtacakApple yeni servislerini tanıtacak
SpaceX’in Crew Dragon kapsülü öncü olacakSpaceX’in Crew Dragon kapsülü öncü olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apex Legends titanfall

En Çok Okunan Trend Haberler

Polislerden kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki!

Polislerden kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki!

Önce banka soydu, sonra herkesi şaşırttı!

Önce banka soydu, sonra herkesi şaşırttı!

'Fıs Fıs İsmail'inin saçları olay oldu! Son haline bakın!

'Fıs Fıs İsmail'inin saçları olay oldu! Son haline bakın!

Huawei'den yüzde 40'a varan indirimlerle ekran onarım kampanyası

Huawei'den yüzde 40'a varan indirimlerle ekran onarım kampanyası

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motorola Razr’ın özellikleri belli oldu

Motorola Razr’ın özellikleri belli oldu

Google Chrome koyu mod desteği ile güncellendi

Google Chrome koyu mod desteği ile güncellendi

Minecraft Game Pass için duyuruldu!

Minecraft Game Pass için duyuruldu!

Mate 20 Pro'da 3 boyutlu yüz tanıma fonksiyonu

Mate 20 Pro'da 3 boyutlu yüz tanıma fonksiyonu

Apple yeni servislerini tanıtacak

Apple yeni servislerini tanıtacak

SpaceX’in Crew Dragon kapsülü öncü olacak

SpaceX’in Crew Dragon kapsülü öncü olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.