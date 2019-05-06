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Apex Legends’tan 770 Bin Oyuncu Banlandı

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 06.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Respawn’ın Apex Legends’taki hile karşıtı önlemlerle ilgili güncellemesi, 770 bin dolandırıcının banlanmasını sağladı.

Apex Legends’tan 770 Bin Oyuncu Banlandı

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan ücretsiz battle royale oyunu, Titanfall ile aynı evrende geçiyor. Oyun, çıkışıyla birlikte oyuncu sayısında inanılmaz artış gösterdi. Ücretsiz olması önemli bir artıyken, hızlı ve temiz oynanış dinamikleri de diğer dikkat çeken noktaları.

Bu haftasonu yapılan bir güncellemede Respawn topluluk yöneticisi Jay Freshette, 770 bin oyuncunun şu ana kadar banlandığını, 300 bin hesap oluşturma işleminin engellendiğini ve 4.000 spamcının da banlandığını açıkladı. Bu çabalar sayesinde dolandırıcılardan ve spam gönderenlerden etkilenen PC’deki eşleşme sayısı, geçen ay % 50’nin üzerinde düşüş gösterdi.
Apex Legends’ın Şubat ayında çıkışından birkaç hafta sonra Respawn, 25 milyon oyuncu içerisinden 16.000 hileciyi ve oyunun yayınlanmasından sonraki ilk iki hafta içinde çektiği 2 milyon oyuncuyu banladığını açıkladı. Bütün bunların yanında Nisan ayında yeni ban dalgası PC tarafında 355 bin oyuncuyu vurmuştu.

Jay Freshette, konuyla alakalı olarak halihazırda güncellemelerin devam etmesinden dolayı ban uygulamasının biraz zaman alacağını açıkladı. Ayrıca hile yapanlara karşı ayrıntılar tam olarak paylaşılmasa da onları tespit etmeye devam edeceklerini de ekledi. 

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Anahtar Kelimeler:
Respawn Apex Legends oyun oyuncu

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