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Apex Legends yeni karakterler ile coşacak!

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TEKNOLOJİ  | 15.03.2019 09:32 | Son Güncelleme

Respawn’ın elinden çıkan ve rakibi Fortnite‘ı bir anda geride bırakan Apex Legends, geçtiğimiz günlerde silah dengelemesi güncellemesi almıştı. İlk sezon öncesi güncellenen Apex’in bu kadarla da yetinmeyeceği bugün belli oldu.

Apex Legends yeni karakterler ile coşacak!

Bildiğiniz gibi Apex’te 6 seçilebilen ve 2 adet de açılabilen karakter yer alıyordu. Her karaktere özel skill ekleyen Respawn, yine de oyuncuları doyurmayı başaramamıştı. Daha fazla karakter daha fazla silah modunda olan oyuncular için Respawn’ın planları olduğu orta çıktı.

Sızıntılara göre; Apex’e ilk sezon öncesinde güncelleme gelecek ve 8 adet daha karakter eklenecek. Bu karakterlerin adı; Crypto, Husaria, Jericho, Nomad, Octane, Prophet, Rampart, Rosie, Skunner ve Wattson olacak.

Skunner ve Wattson bundan bir önceki güncelleme ile zaten sızmıştı. Ancak silah dengelemesi güncellemesi ile bu karakterler kullanıma sunulmamıştı. Respawn bu bombayı Nisan ayında patlatacak gibi görünüyor.

Sizce Apex’in mevcuttaki karakter listesi yeterli mi? Yoksa daha fazla karakterin bir anda sunulması daha mı iyi olurdu? Bekleyip göreceğiz.

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Apex Legends yeni karakterler

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