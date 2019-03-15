Apex Legends yeni karakterler ile coşacak!

Bildiğiniz gibi Apex’te 6 seçilebilen ve 2 adet de açılabilen karakter yer alıyordu. Her karaktere özel skill ekleyen Respawn, yine de oyuncuları doyurmayı başaramamıştı. Daha fazla karakter daha fazla silah modunda olan oyuncular için Respawn’ın planları olduğu orta çıktı.

Sızıntılara göre; Apex’e ilk sezon öncesinde güncelleme gelecek ve 8 adet daha karakter eklenecek. Bu karakterlerin adı; Crypto, Husaria, Jericho, Nomad, Octane, Prophet, Rampart, Rosie, Skunner ve Wattson olacak.

Skunner ve Wattson bundan bir önceki güncelleme ile zaten sızmıştı. Ancak silah dengelemesi güncellemesi ile bu karakterler kullanıma sunulmamıştı. Respawn bu bombayı Nisan ayında patlatacak gibi görünüyor.

Sizce Apex’in mevcuttaki karakter listesi yeterli mi? Yoksa daha fazla karakterin bir anda sunulması daha mı iyi olurdu? Bekleyip göreceğiz.

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