Apollo 13'ü kurtarmıştı! Uzayın kahramanı Ed Smylie hayatını kaybetti! 95 yaşındaydı...

Apollo 13 uzay görevi sırasında meydana gelen bir patlamanın ardından mürettebatı kurtarmaya yardımcı olan mühendis Ed Smylie, 95 yaşında yaşamını yitirdi.

"BUNAMA HASTALIĞINDAN DOLAYI..."

Ed Smylie ve bir grup NASA mühendisi astronotları hayatta tutan bir hava filtresini geçici olarak uzay aracına kurmayı başararak tarihe geçmişti. Smylie, 21 Nisan'da 95 yaşında Tennessee'deki bir bakımevinde yaşamını yitirdi. Oğlu Steve Smylie, babasının bunama hastalığından kaynaklanan komplikasyonlar yaşadığını açıkladı.

APOLLO 13 'Ü KURTARMIŞTI

Apollo 13, 11 Nisan 1970'te Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Görevin ikinci gününde, bir oksijen tankının patlamasıyla görev korkunç bir şekilde ters gitti. Komuta modülü hasar gördü ve mürettebat Ay modülüne sığınmak zorunda kaldı. Bu talihsizlikle birlikte Ay'a inme hedefi tarihe karışmıştı.

Mühendis Smylie, Associated Press'e verdiği demeçte, acil durumu öğrendiğinde evde televizyon izlediğini ve hemen Houston'daki Uzay Aracı Merkezi'ne gittiğini söyledi. Smylie, ve ekip arkadaşları hemen işe koyularak bir kurtarma planı oluşturdu. NASA, tasarımı uzayda kopyalayan astronotlara talimatları telsizle gönderdi. Astronotlar talimatları başarıyla uyguladı. 17 Nisan'da Güney Pasifik'e güvenli bir şekilde iniş yaptılar.