App Store Apple’ı domine ediyor

Apple, geçtiğimiz gün 20 yılın ardından ilk defa beklenen daha az bir gelir açıklamış ve borsada ciddi bir değer kaybı yaşamıştı. Apple CEO’su Tim Cook, iPhone satamadıklarından bu beklentinin düştüğünü belirtmişti. Hatta Cook, iPhone sahiplerinin batarya değiştirip değiştirip hızlı bir şekilde iPhone’larını kullandıklarını bu yüzden yeni ürün almadıklarının altını çizmişti.

Apple için zor günlerin kapıda olduğu söylense de, Cupertinolu firma iOS’in uygulama mağazası ile yine ağır bir darbe almamayı başarıyor. Apple, 2019’un ilk ışıklarına App Store’dan elde ettiği rekor ile giriş yaptı. Açıklanan bilgilere göre; kullanıcılar mağazadan tam 1.2 milyar dolardan fazla para harcamış.

2019’un ilk gününde ise mağaza üzerinden 322 milyon dolar hacama yapılmış. Bu gelir firma tarihinin mağazadan elde ettiği en büyük gelir olarak tarihteki yerini aldı. Yılın son haftasında mağaza üzerinden Fortnite ve PUBG gibi oyunlar en çok indirilenler listesinde yer almayı başardı. Gelmiş geçmiş en iyi şifre saklama uygulaması olan 1Password‘ün de 2019 yılına güzel bir başlangıç yaptığı söyleniyor.

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