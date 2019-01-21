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Apple’a 440 milyon dolarlık fatura!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 21.01.2019 09:08 | Son Güncelleme

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Apple’ın başı patent davaları nedeniyle dertte. Cupertino merkezli şirket, ihlal ettiği patentler nedeniyle 440 milyon dolar ödeyecek.

Apple’a 440 milyon dolarlık fatura!

Teknoloji dünyasında kıyasıya bir rekabet mevcut. Bu durum sadece akıllı telefon sektörünü kapsamıyor. PC’lerden tutun da tabletlere kadar pek çok kategoride muazzam bir rekabet söz konusu. Doğal olarak rekabet düzeyi bu kadar yüksek olunca, bazı patent ihlalleri de kaçınılmaz oluyor.

Patent ihlali söz konusu olduğunda akla gelen ilk isimlerden birisi de Apple. Cupertino merkezli şirket hali hazırda pek çok tedarikçi ile mahkemelik olmuş durumda. Apple’ın karıştığı patent ihlali davalarından biri geçtiğimiz gün karara bağlandı.

ABD mahkemesi daha önce Apple ve VirnetX arasında olan davayı, VirnetX lehine sonuçlandırmış ve Cupertino merkezli şirketin 440 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

Tim Cook ve ekibi bu cezayı ödemek yerine kararı temyize götürdü. Fakat geçtiğimiz gün temyizden çıkan karar Tim Cook önderliğindeki şirketin aleyhine oldu. ABD Federal Devre Temyiz Mahkemesi, kararı onayarak Apple’ın patentleri ihlal ettiğini ve VirnetX’e 440 milyon dolar ödemesi gerektiğini açıkladı.

Apple’ın davayı bir kez daha temyize götürme hakkı bulunuyor. Genel kanı Cupertinolu şirketin bu hakkını kullanacağı yönünde. Fakat işin uzmanlarına göre ikinci temyiz mahkemesinden de aksi bir karar çıkmayacak. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Cupertino Teknoloji

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