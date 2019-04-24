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Apple'a şok dava! Yüz tanıma teknolojisi hayatını kararttı

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DÜNYA  | 24.04.2019 07:45 | Son Güncelleme

ABD'de 18 yaşındaki öğrenci, yanlışlıkla tutuklanmasına sebep olduğu gerekçesiyle teknoloji devi Apple'a bir milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Apple'a şok dava! Yüz tanıma teknolojisi hayatını kararttı

ABD medyasında yer alan haberlerde, New York’ta yaşayan Ousmane Bah adlı genç, geçen sene 4 farklı eyalette gerçekleştirilen Apple mağazalarına yönelik soygunlarda şüpheli olarak tutuklanmasına neden olduğu için Apple'ı mahkemeye verdi.

Manhattan Federal Mahkemesinde açılan davada Bah, Apple şirketinin mağazalarında kullandığı yüz tanıma yazılımının yanlış yönlendirmesi nedeniyle haksız şekilde tutuklandığını, bundan dolayı psikolojisinin ve itibarının ciddi şekilde zarar gördüğünü belirtti.

HIRSIZLIK İDDİASINA GÖZALTI

Bah, hırsızlık olayını ilk olarak haziran 2018'de kendisine Boston'dan mahkeme çağrısı geldiğinde öğrendiğini, Manhattan'daki hırsızlık olayı nedeniyle kasım 2018'de gözaltına alınarak ifade verdiğini ancak güvenlik kamerasındaki kişilerden biri olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldığını belirtti.

Kimliğinin hırsızlar tarafından çalınıp kullanılmış olabileceğini savunan Bah, hayatında hiç Boston'a gitmediği, Manhattan'daki hırsızlık olayı sırasında da okulundaki bir törende bulunduğu bilgisini paylaştı.

'ŞÜPHELİLER' LİSTESİYLE EŞLEŞTİRDİ

Dava dilekçesinde, "Bu olay, Apple şirketinin hırsızlıktan şüphelenilen kişileri izlemek için mağazalarındaki güvenlik sisteminde kullandığı yüz tanıma uygulaması ile de alakalı. Apple'ın Orwell'ci (1984 romanının yazarı George Orwell) şekilde müşterilerinin haberi olmadan yüzlerini tarayarak, hırsızlık olaylarında 'şüpheliler' listesindekilerle eşleştirdiği anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

APPLE'DAN AÇIKLAMA YOK

Massachusetts, Delaware ve New York'ta Bah hakkındaki suçlamalar geri çekilirken, New Jersey'de ise Bah hakkındaki suçlamanın hala bekletildiği kaydedildi. Dava ve iddialara yönelik Apple'dan henüz açıklama yapılmadı.

New York, Massachusetts, Delaware ve New Jersey bölgelerindeki Apple mağazalarında geçen yıl mayıs ayında gerçekleştirilen soygunlarda hırsızların bin 200 dolar değerinde ürün çaldığı bildirilmişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Apple yüz tanıma teknolojisi iPhone

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