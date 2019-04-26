Apple AirPods 3 modeli hangi özelliklere sahip olacak?

Fazla bir yenilik sunmayan Apple’ın, önümüzdeki yıl karşımıza yeni AirPods modeli ile çıkacağı iddia edilmeye başladı. Peki, AirPods 3 hangi özelliklere sahip olacak?

Bugün ortaya çıkan iddialara göre; Cupertinolu teknoloji üreticisi 2020 yılı içerisinde karşımıza aktif gürültü engelleme özelliğine sahip AirPods 3 modelini duyuracak. Ayrıca iddialara göre bu yeni modelde siyah renk seçeneği de yer alacak.

H2 çipi ile geleceğini düşündüğümüz yeni kulaklık yine kablosuz şarj kutusu ile gelecektir. Apple’ın bu yeni modelde aktif gürültü engelleme özelliğine yer vereceği için, fiyat konusunda biraz elini bol tutacağı düşünülüyor.

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