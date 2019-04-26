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Apple AirPods 3 modeli hangi özelliklere sahip olacak?

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TEKNOLOJİ  | 26.04.2019 08:55 | Son Güncelleme

Apple, geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde AirPods 2 modelini Apple Store’da satışa sunmuştu. Görünüm itibariyle ilk nesile çok benzeyen yeni nesil kablosuz kulaklık, kablosuz şarj destekli kutusu ve H1 çipi sayesinde Hey Siri komutunu desteklemesi ile farkını ortaya koymuştu.

Apple AirPods 3 modeli hangi özelliklere sahip olacak?

Fazla bir yenilik sunmayan Apple’ın, önümüzdeki yıl karşımıza yeni AirPods modeli ile çıkacağı iddia edilmeye başladı. Peki, AirPods 3 hangi özelliklere sahip olacak?

Bugün ortaya çıkan iddialara göre; Cupertinolu teknoloji üreticisi 2020 yılı içerisinde karşımıza aktif gürültü engelleme özelliğine sahip AirPods 3 modelini duyuracak. Ayrıca iddialara göre bu yeni modelde siyah renk seçeneği de yer alacak.

H2 çipi ile geleceğini düşündüğümüz yeni kulaklık yine kablosuz şarj kutusu ile gelecektir. Apple’ın bu yeni modelde aktif gürültü engelleme özelliğine yer vereceği için, fiyat konusunda biraz elini bol tutacağı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple airpods akıllı telefon Apple Store
 

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