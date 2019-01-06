Apple AirPower ne zaman satışa sunulacak?

Apple, 2017 yılının Eylül ayında düzenlediği etkinlikte iPhone X ile birlikte kablosuz şarj teknolojisine geçiş yapmıştı. Cupertinolu dev, kablosuz şarja yeni bir soluk getirmek için yeni ürünü olan AirPower’ı da aynı etkinlikte sergilemişti. Ancak 2017’de tanıtılan AirPower hala satışa sunulamadı.

Kablosuz şarj matı AirPower’ın aynı anda iPhone, Apple Watch ve AirPods’u şarj edeceği söyleniyordu. Bu ürünün satışa sunulacağı tarih olarak ise 2018 yılı gösteriliyordu. Ancak 2018’i geride bırakmamıza rağmen hem AirPower tanıtılmadı hem de Apple’ın web sitesinden ürünün sayfası kaldırıldı.

Analistler AirPower’ın satışa sunulmamasını kablosuz şarj destekli AirPods 2’nin gecikmesine bağlıyor. Ancak Apple’ın Mart ayında AirPods 2 ile birlikte AirPower’ı satışa sunma ihtimali bulunuyor. Eğer 2019’un ilk çeyreğinde AirPower satışa sunulamazsa, bu ürünün iptal edildiğini söylemek hiç de yanlış olmayacaktır.

Qi standartlarında gelişmiş şarj göstergesi ile gelecek olan AirPower, tam bir bilmece oldu. Umarız bu ürün Apple’ın tanıtıp satışa sunmadığı ürün olarak teknoloji tarihindeki yerini almaz.

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