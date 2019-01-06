TREND

Apple AirPower ne zaman satışa sunulacak?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 06.01.2019 12:40 | Son Güncelleme

Apple’ın kablosuz şarj matı AirPower 2018’de de satışa sunulmadı. Peki, Apple AirPower ürününün satışı iptal mi edildi? Apple bu yıl bu ürünü satışa sunacak mı? İşte AirPower bilmecesi hakkındaki son bilgiler.

Apple AirPower ne zaman satışa sunulacak?

Apple, 2017 yılının Eylül ayında düzenlediği etkinlikte iPhone X ile birlikte kablosuz şarj teknolojisine geçiş yapmıştı. Cupertinolu dev, kablosuz şarja yeni bir soluk getirmek için yeni ürünü olan AirPower’ı da aynı etkinlikte sergilemişti. Ancak 2017’de tanıtılan AirPower hala satışa sunulamadı.

Kablosuz şarj matı AirPower’ın aynı anda iPhone, Apple Watch ve AirPods’u şarj edeceği söyleniyordu. Bu ürünün satışa sunulacağı tarih olarak ise 2018 yılı gösteriliyordu. Ancak 2018’i geride bırakmamıza rağmen hem AirPower tanıtılmadı hem de Apple’ın web sitesinden ürünün sayfası kaldırıldı.

Analistler AirPower’ın satışa sunulmamasını kablosuz şarj destekli AirPods 2’nin gecikmesine bağlıyor. Ancak Apple’ın Mart ayında AirPods 2 ile birlikte AirPower’ı satışa sunma ihtimali bulunuyor. Eğer 2019’un ilk çeyreğinde AirPower satışa sunulamazsa, bu ürünün iptal edildiğini söylemek hiç de yanlış olmayacaktır.

Qi standartlarında gelişmiş şarj göstergesi ile gelecek olan AirPower, tam bir bilmece oldu. Umarız bu ürün Apple’ın tanıtıp satışa sunmadığı ürün olarak teknoloji tarihindeki yerini almaz.

Instagram erişim engeli ile karşı karşıya!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayınMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayın
iOS 12 kullanım oranı yüzde 75’e dayandıiOS 12 kullanım oranı yüzde 75’e dayandı
iOS 12 kullanım oranı yüzde 75’e dayandıiOS 12 kullanım oranı yüzde 75’e dayandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple AirPower Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

Kardan adamla seyahat! Görenler şaşkına döndü

Kardan adamla seyahat! Görenler şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu!

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu!

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

Dünya ABD'nin geliştirdiği bu robotu konuşuyor!

Dünya ABD'nin geliştirdiği bu robotu konuşuyor!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternetten alışveriş yapanlar için kritik uyarı: Bunu sakın yapmayın!

İnternetten alışveriş yapıyorsanız aman dikkat! Sakın...

Huawei iPhone ile Tweet attı!

Huawei iPhone ile Tweet attı!

Xiaomi Mi Band 3 akıllı bileklik inceleme

Xiaomi Mi Band 3 akıllı bileklik inceleme

Mophie powerstation PD neler sunuyor?

Yok böyle şarj cihazı! Tam 30 dakikada...

Xiaomi Mi 9 özellikleri belli oldu

Xiaomi Mi 9 özellikleri belli oldu

Apple inovasyon ruhunu kaybediyor

Apple inovasyon ruhunu kaybediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.